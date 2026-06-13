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SLAVONSKI BROD PLUS+

Posljednju urar: Znam koliko je sati bez sata i zato ga ne nosim

Piše Franjo Lepan,
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Posljednju urar: Znam koliko je sati bez sata i zato ga ne nosim

Milorad Balić Miki (55) prošao je put od naučnika do majstora. Već je tri desetljeća urar i voli svoj zanat, koji polako izumire, ali to ga ne brine

Urarstvo je u Slavonskom Brodu nekoć bila tradicija po kojoj je grad bio nadaleko poznat. Danas se tradicija svela na jedno ime. Milorad Balić Miki (55) posljednji je brodski urar, no unatoč tome ne pokazuje zabrinutost. Za njega je to životna neminovnost. Dok se sve oko nas mijenja, vrijeme u njegovoj radionici uvijek ima konstantu. Vrijeme je uvijek - sada. Dok mirnom rukom uranja u savršeni mehanizam u kojem se zupčanici neumorno vrte u krug, Miki na vrijeme gleda gotovo filozofski.

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