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POLICIJA SPRIJEČILA NEREDE

VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili su se u Travniku: 'U sekundi je postalo napeto!'

Piše Veronika Miloševski,
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VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili su se u Travniku: 'U sekundi je postalo napeto!'
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Foto: centralna.ba

TRAVNIK Navijači BiH izašli su na ulice proslaviti veliki bod protiv domaćina Kanade na SP-u (1-1). Dok su prolazili kraj kafića u kojem su bili hrvatski navijači, situacija je eskalirala. Poletjela je i baklja...

Došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH u Travniku nakon utakmice BiH i Kanade, objavila je Centralna.ba. Podsjetimo, nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu.

Nakon utakmice, veliki broj navijača Bosne i Hercegovine izašao je na ulice Novog Travnika kako bi proslavio osvojen bod. Slavilo se uz baklje, sirene i pjesmu.

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Foto: Carlos Osorio

Ispred kafića "Star" došlo je do verbalnog sukoba između navijača BiH i navijača hrvatske reprezentacije, koji je u jednom trenutku umalo postao tučnjava. 

Policija koja je bila na terenu brzo je reagirala, razdvojila skupine i spriječila veći incident. Nema ozlijeđenih ni veće štete, a policija je nastavila pojačano patrolirati gradom tijekom noći.

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