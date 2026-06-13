VIDEO Navijači BiH i Hrvatske sukobili su se u Travniku: 'U sekundi je postalo napeto!'

Došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH u Travniku nakon utakmice BiH i Kanade, objavila je Centralna.ba. Podsjetimo, nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu.

Nakon utakmice, veliki broj navijača Bosne i Hercegovine izašao je na ulice Novog Travnika kako bi proslavio osvojen bod. Slavilo se uz baklje, sirene i pjesmu.

Ispred kafića "Star" došlo je do verbalnog sukoba između navijača BiH i navijača hrvatske reprezentacije, koji je u jednom trenutku umalo postao tučnjava.

Policija koja je bila na terenu brzo je reagirala, razdvojila skupine i spriječila veći incident. Nema ozlijeđenih ni veće štete, a policija je nastavila pojačano patrolirati gradom tijekom noći.