Ministar Filipović: 'Iskoristit ćemo ovu situaciju da uz Janaf postanemo energetsko čvorište'

Cijelo vrijeme djelujemo i donosimo mjere kako bi pomogli i našim građanima, ali i gospodarstvu. U tom kontekstu sam jutros održao i sastanak s Udrugom malih trgovaca naftom i saslušao njihove prijedloge. Sastanak je bio konstruktivan, otvorit ćemo komunikaciju i nastojat ćemo zajednički doći do rješenja, istaknuo je ministar gospodarstva Davor Filipović nakon jučerašnje intervencije vezane za rast cijena goriva, a zbog kojih su male crpke u gubicima i pred zatvaranjem.

Podsjetimo, Vlada je na iduća tjedna zamrznula cijenu benzina na 13.50, dizela na 13,08 kuna te plavog dizela na 9,45 kuna. To se odnosi na benzinske izvan autocesta. Tamo dizel od danas košta 14,57, a benzin 14,06 kuna.

- Za dva tjedna ćemo vidjeti kakva će biti situacija. Živimo u teškim i neizvjesnim vremenima gdje se brojni poslovni subjekti suočavaju s problemima i izazovima, nitko u ovoj priči neće proći neokrznut. No, Vlada i Ministarstvo će činiti sve da ove inflatorne udare maksimalno ublažimo. Ne možemo utjecati na cijene na globalnim tržištima, no sve ono što bude u našim rukama, to ćemo i činiti - poručio je ministar.

Upitan kakav je dogovor s Udrugom malih trgovaca i hoće li se mali i srednji distributeri možda izuzimati iz budućih mjera Vlade obzirom da upozoravaju da su u ovakvoj situaciji pred zatvaranjem, Filipović nije želio precizirati.

- Dogovorili smo se da će nam u sljedećim danima dostaviti niz podataka koje ćemo onda zajedno obraditi. Kao što sam rekao, nastojat ćemo pronaći najbolje rješenje kako bi svi u ovoj situaciji osjetili što manji udar. Dogovor je bio da nećemo još izlaziti s detaljima - rekao je.

Ponovio je kako je situacija izrazito neizvjesna te da nitko ne zna što će se događati, ali da svi mogu biti i sigurni da će Vlada činiti sve kako bi mogla i građanima i gospodarstvu.

Obzirom da Nizozemska, Njemačka i Austrija razmatraju ponovno pokretanje svojih elektrana na ugljen novinari su ga upitali hoće li se u ovoj situaciji ipak odgoditi zatvaranje elektrane u Plominu. Ministar poručuje kako izvanredne okolnosti zahtijevaju i izvanredna promišljanja. No, prema odgovoru se čini kako Vlada neće ići u tom smjeru.

- Razmišlja se o svemu, ali moram skrenuti pozornost na ono što ćemo činiti, a to je proširenje kapaciteta LNG terminala, uduplat ćemo LNG i na taj način povećati sigurnost opskrbe plinom i naše Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Isto tako ćemo jačati kapacitete Plinacro-a i prema Sloveniji i Mađarskoj, a i prema BiH. Iskoristit ćemo ovu situaciju da uz Janaf postanemo energetsko čvorište u ovim izmijenjenim okolnostima - rekao je.

A obzirom da je bivši košarkaš novinari su ga pitali hoće li donirati novac za spas Cibone, no Filipović je rekao kako nije upoznat s detaljima.

Najčitaniji članci