Ministar financija: 'PDV je najizdašniji porezni prihod, ne može se to samo tako mijenjati'

Ugostitelji i frizeri održali su prosvjede kojim od Vlade zahtijevaju snižavanje stope PDV-a. Ministar financija Zdravko Marić ističe kako Vlada provodi ideju snižavanja poreza

<p>PDV je najizdašniji porezni prihod, naša opća stopa PDV-a je druga najviša u EU i Hrvatska je na samom vrhu po pitanju udjela prihoda od PDV-a u BDP-u. Ne ono pri vrhu nego smo zaista na vrhu po tom pitanju i to je neka struktura našeg gospodarstva. Ne može se to samo tako lako mijenjati. Mi smo u poreznoj reformi naglasak stavili na snižavanje izravnih poreza, no nismo zanemarili neizravne poreze, među kojima je PDV najvažniji, ali obzirom na sve okolnosti kakve jesu, s PDV-om moramo biti puno, puno oprezniji, poručio je ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> na zahtjeve frizera i ugostitelja za snižavanjem PDV-a. </p><p>Marić ističe kako je snižavanje poreza ideja koju Vlada provodi.</p><p>- Što se tiče daljnjih koraka, naravno da možemo razmišljati i razgovarati o svim temama, ali u okviru naših mogućnosti. Što se tiče iduće godine, mi smo u javno savjetovanje uputili paket zakona koji definiraju snižavanje stope poreza na dohodak, na dobit i bit će neke druge izmjene u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Apetiti su uvijek puno veći od onog što imamo - rekao je podsjetivši kako je Vlada digla prag za ulazak u sustav PDV-a s 230.000 na 300.000 kuna. </p><p>- Između ostalog da upravo ovima malima olakšamo. Ako su ispod tog praga, oni ni ne ulaze u sustav PDV-a. Čitav niz mjera je napravljen da se olakšaju uvjeti poslovanja - istaknuo je. </p><p>Stopa PDV-a, dodao je, snižena je u prvom krugu na isporuku električne energije te je tu došlo do punog efekta na račun korisnika. Snižena je stopa PDV-a, nastavio je, i na svježe meso, ribu, voće, povrće, ali da tu evidentno nije došlo do snižavanja cijena. </p><p>- Ako je i došlo, nije pratilo u potpunosti pad poreza na dodanu vrijednost. Kroz porezne izmjene vi dajete nekakav poticaj da se određene stvari dogode, ali u konkretnom slučaju mi nismo do sada imali takvu praksu - rekao je.</p>