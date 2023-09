Ministar Fuchs: Dvije škole ipak neće biti u cjelodnevnoj nastavi, a roditelji su bili zavedeni

U ponedjeljak započinje projekt cjelodnevne nastave, ali u 62, a ne 64 škole kako je planirano.

- Školu u Slanom smo izbacili zato što nisu bili svi dokumenti priloženi da bi škola bila uključena, pa ju je Ministarstvo isključilo iz cijelog ovog projekta. I jedna manjinska škola je u tijeku cijelog procesa odlučila da ipak neće sudjelovati - rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs za Dnevnik Nove TV.

Sve je spremno, nije se brzalo, a pripreme su trajale dvije godine. Provedena je kompletna edukacija nastavnika i učitelja u odabranim školama, te se odgovara na njihova pitanja, istaknuo je ministar te dodao:

- Prvi dio novca koji smo obećali su već i dobile, knjige su u školama, a u dvije će biti dostavljene u ponedjeljak ujutro.

Na pitanje o ustavnim tužbama roditelja u dvije škole, Fuchs je odgovorio kako smatra da će biti odbačene, te da "uvijek ima dio roditelja koji nešto neće", kao da "tu ima i politike koja se umiješala".

- Roditelji su bili dovoljno informirani, ali oni su bili poprilično zavedeni od jednog cijelog segmenta koji su govorili da će djeca biti do 18 ili 19 sati u školama. Znamo odakle je vjetar puhao i ta stvar se smirila - dodao je.

Ministar tvrdi i da nitko nije ispisao dijete iz škole koja će imati takav program, prema njegovim saznanjima.

Na pitanje hoće li zaposlenicima u prosvjeti rasti plaće, istaknuo je da su se povećavale u mandatima ove i prošle Vlade, te da je inflacija "pojela" veći dio svih plaća. Komentirao je i cijene školske opreme.

- Troškovi opreme su vjerojatno visoki, ali to ima, pretpostavljam, i veze tim tko želi kakvu školsku torbu, kakvu školsku pernicu i slično. Ima tu puno komentara i mišljenja da li bi to trebalo pojednostaviti da nema nekih isticanja razlika. Spominju se čak i nekakve školske uniforme. Školske knjige su besplatne, odnosno nisu besplatne, one itekako puno koštaju, ali ih pokriva država. U cjelodnevnoj školi su tu i pomoćni materijali besplatni, a ovaj drugi dio ostaje ipak na dušu roditelja - rekao je Fuchs.