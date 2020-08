Ministar Fuchs: Sve spremno za školu, dio nastave bit će online

<p>Sve radimo da sve bude spremno. Napravili smo prvi dokument i mislim da je to kao osnova, što se epidemiologije tiče, jako dobra, poručio je u srijedu ministar obrazovanja <strong>Radovan Fuchs</strong> komentiravši početak nove školske godine. </p><p>Dio nastave bit će online, dio u učionicama za one koji ne mogu osigurati dovoljan razmak među učenicima.</p><p>Fuchs poručuje kako su moguće kombinacije ovisno o epidemiološkoj situaciji. Fakultetima su prepustili da se sami organiziraju. Fuchs podsjeća kako je HZJZ prošle akademske godine izdao preporuke koje će se malo revidirati. </p><p>- Ne nalazim razlog zbog čega bi se nalagalo da nešto mora ići ili online ili ovako ili onako, konačno to su visokoškolske institucije u kojima se može cijelo vrijeme održavati nastava licem u lice, ako ima mali broj studenata i dovoljno veliki prostor, a netko će odlučiti da će dio nastave eventualno ići online - istaknuo je. </p><p>Bivša ministrica <strong>Blaženka Divjak</strong> poručila je jutros kako je Fuchs u intervjuu za Jutarnji list iznio neke neistine, što on opovrgava. </p><p>- To je bilo jedno pitanje da li se ovaj dokument i sve ovo skupa trebalo napraviti ranije. Moj odgovor je bio, nikako ne zlonamjeran, dapače u ovom dokumentu se pozivamo na sve ono što je napravljeno ranije dobro, da nismo mogli napraviti ranije kad smo došli prije mjesec dana i nakon mjeseca dana evo ovog dokumenta. A da li je netko<b> </b>to mogao raditi prije pola godine, godinu, možda je mogao - rekao je. </p><p>Što se tiče produženog boravka, u kojem se ne smiju miješati grupe učenika, Fuchs ističe kako je <b>to u ingerenciji osnivača. </b></p><p>- Ako osnivači mogu organizirati boravak na način da se grupe ne miješaju, boravka će biti. Ako ne mogu, to je opet epidemiološka mjera - istaknuo je. </p><p>Zahvaljujući ministrici Divjak, dodao je, nabavljeno je dodatnih 100.000 tableta, što je oko 300.000 ukupno.</p><p>Obzirom da je ministar graditeljstva Darko Horvat u samoizolaciji jer je njegova pomoćnica pozitivna na korona virus, novinari su ga upitali da li u Ministarstvu obrazovanja vrijedi poseban režim rada. </p><h2>'Ja ne snimam razgovore'</h2><p>- Poštujemo epidemiološke mjere. Danas sam ponovno rekao suradnicima da želim da se svi po hodnicima i zajedničkim prostorijama <b>kreću s maskama</b><b> </b>- rekao je. </p><p>Upitan snima li on razgovore sa suradnicima, referirajući se na slučaj objavljene snimke ministra zdravstva Vilija Beroša s kolegicom Dijanom Zadravec, Fuchs je rekao kako ne snima ništa. </p><p>- Nisam pristaša toga apsolutno i ja sam siguran da moji ne snimaju sigurno - poručio je.</p>