. Mi imamo jedino novo povjerenstvo od 23 umne glave. U hrvatskoj politici\u00a0vrijedi pravilo, ako ne\u0161to ne \u017eelite rije\u0161iti onda osnujte povjerenstvo. \u010cini se da se vladaju\u0107oj obrazovnoj strukturi ne \u017euri i ne razumiju\u00a0da samo dobrom pripremom mo\u017ee izbje\u0107i kaos u obrazovnom sustavu - kazao je Domagoj Hajdukovi\u0107.\u00a0

Najporaznije je, ka\u017ee, \u0161to se struka sustavno ignorira, iako bi oni na sve izazove dali najbolje odgovore.\u00a0

- Nastavnici se \u0161ale da se za novu \u0161kolsku godinu pripremaju tabletama za smirenje i sa puno dezinficijensa, ali na\u017ealost to je jedino \u0161to je obrazovna politika priredila, a i to \u0107e morati kupiti iz vlastitih d\u017eepova. Kako sada stvari stoje bit \u0107emo \u017ertve mijenjanja uputa na tjednoj ili dnevnoj bazi, a najvi\u0161e \u0107e stradati roditelji, u\u010denici, nastavnici i u\u010ditelji te ravnatelji -\u00a0ustvrdio je Hajdukovi\u0107.\u00a0

I dok u\u010denici studenti, nastavnici i roditelji \u010dekaju odgovore, Sabina Glasovac napominje kako resorno ministarstvo \u010deka Godota. Poziva ,a je ministra Radovana Fuchsa da prije po\u010detka \u0161kolske, a uskoro i akademske godine odgovori na sva otvorena pitanja i stvori pretpostavke za osiguravanje higijenskih i epidemiolo\u0161kih uvjeta u svim obrazovnim ustanovama.

Tra\u017ei i evaluaciju on-line nastave, koje za pro\u0161lu godinu nije bilo, jer je smatra klju\u010dnom kao pomo\u0107 u\u010diteljima, nastavnicima, ali i u\u010denicima kako bi se izbjegli problemi uo\u010deni u o\u017eujku i travnju. Poziva da se osigura dovoljan broj prvenstveno \u010dista\u010dica, koje \u0107e morati provoditi higijenske mjere, ali i da se nabavi dezinficijens, maske i viziri.\u00a0

- Ne smije se\u00a0dogoditi da sredstava, koja su\u00a0nu\u017eno potrebno osigurati padnu na\u00a0tro\u0161ak u\u010ditelja, roditelja i djece. Predla\u017eemo da Ministarstvo razmisli o testiranju svih u\u010ditelja tjedan do dva nakon po\u010detka nastave, kako \u0161kole ne bi postale nova \u017eari\u0161ta epidemije. Ako \u0161kole postanu nova \u017eari\u0161ta t zna\u010di da \u0107e se epidemija \u0161iriti i po ku\u0107anstvima. Moramo napraviti sve da sprije\u010dimo veliki broj zara\u017eenih koje na\u0161 zdravstveni sustav ne bi mogao podnijeti - poru\u010dila je Glasovac.

Pozvala je ministarstvo i da stvori pretpostavke za rje\u0161avanje statusa zaposlenih u obrazovanju, koji \u0107e biti pozitivni na virus, u samoizolaciji ili provoditi nastavu po mje\u0161ovitom modelu.\u00a0

