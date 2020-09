Fuchs: Učenike koji neće nositi masku moći će se poslati kući. Mali Šimun kreće u vrtić

U interjvuu tjedna Media Servisu ministar znanosti i obrazovanja objasnio je kako će se sankcionirati oni koji u školama neće poštivati protuepidemijske mjere

<p><strong>Nekoliko dana prije početka školske godine, </strong>brojni roditelji još nemaju neke osnovne odgovore oko toga kako će izgledati nastava. Na neka od tih pitanja odgovarao je ministar znanosti i obrazovanja za <a href="http://www.mediaservis.hr/">Media Servis</a>.</p><p>- Sankcije za one učenike koji neće htjeti nositi maske su u nadležnosti nastavnika i ravnatelja. rvo će obavijestiti roditelje, može poslati dijete kući, obaviti razgovore. To je put i pedagoška mjere koju treba primijeniti - kazao je <strong>Radovan Fuchs</strong>, dodajući kako se nastavnike koji ne žele nositi maske neće slati kući, ali da će snositi posljedice prema radnim propisima.</p><p>Ovih dana je veliki pritisak roditelja na liječnike primarne zaštite koji su jučer zatražili definiciju vulnerabilne skupine djece, odnosno one kojoj se može odobriti pohađanje nastave kod kuće. Fuchs ističe kako to nije u nadležnosti ministarstva, ali da su zatražili od epidemiologa definijcu rizičnih stanja. </p><p>Pojasnio je i što se događa ako učenik završi u samoizolaciji, znači li to da u samoizolaciju treba i cijela obitelj, te braća i sestre učenici.</p><p><strong>- Kontakt kontakta nije izolacija. Ako je dijete poslano kući u izolaciju jer se nalazilo u određenom okruženju gdje je netko bio pozitivan, onda se kontakt kontakta ponaša normalno. Druga je stvar ako je dijete bilo pozitivno, a obitelj je sa više članova, onda su svi u izolaciji - kazao je Fuchs.</strong></p><h2>'Nadam se da poslodavci neće praviti probleme'</h2><p> <strong>On pritom ističe i kako poslodavci </strong>ne mogu ići protiv zakonskih propisa i braniti roditeljima da ostaju kod kuće ako im dijete ostane u samoizolaciji. Roditelji su u nezavidnoj situaciji jer će u slučaju samoizolacije morati otvarati bolovanja, što automatski znači nižu plaću, a ako još budu ucijenjeni mogućim otkazom, situacija će biti katastrofalna.</p><p>- Ista stvar kao i da je jedan od supružnika pozitivan i da se drugom odredi samoizolacija. To je regulirano i ne mogu poslodavci ići kontra zakonskih propisa. Nadam se da neće - komentirao je.</p><p>Što se tiče nastavnika, koji upozoravaju kako će s online i redovnom nastavom biti prepterećeni, ministar uvjerava da neće biti tako. </p><p>- Sve može organizirati da ne bude dodatnog opterećenja nastavnika. Iako će njih biti, ali to treba razmotriti od slučaja do slučaja. Ima škola koje su tehnički i tehnološki dobro opremljene da mogu čak održavati nastavu uživo. Profesor može u školi predavati, a onaj dio učenika koji je izvan škole može to pratiti na svojim računalima - pojasnio je Radovan Fuchs koji sve, učenike, nastavnike i roditelje još jednom poziva da poštuju epidemiološke mjere i izvan škola, ne idu na velika okupljanja i paze na zdravlje.</p><p> </p>