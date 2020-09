Precizne upute školama: 'Ako se u razredu razboli samo jedno dijete, nema prekida nastave'

Pridržavanje mjera ključ je da se zaraza ne probije u većem opsegu, ističu u HZJZ-u. Ravnatelji apeliraju na učenike i roditelje da poštuju školski raspored, ali i da se izvan škole ponašaju prema mjerama

<p>Poručio bih roditeljima da nema nikakvog razloga za paniku jer škola je potpuno spremna za početak školske godine, rekao nam je Miljenko Bitanga, ravnatelj splitske Osnovne škole Ravne Njive - Neslavac.</p><p>To je druga po veličini škola u gradu pod Marjanom, a njezina 823 učenika trebala bi u ponedjeljak sjesti u klupe.</p><p>- Napravili smo sve planove, organizirali poseban režim ulaska u školu, nešto drukčiji nego ranije - kaže Bitanga i objašnjava: "Škola će raditi u tri smjene, a učenicima u produženom boravku osigurali smo za svaki razred posebne termine u blagovaonicama. U ostalim razredima učenici će biti razmaknuti u klupama, a učenici viših razreda dobit će maske. Dakle, sve je isplanirano i organizirano te neće biti problema. Mnoge je roditelje strah od eventualnog "proboja" virusa u škole, no Bitanga ponavlja kako neće biti problema.</p><p>Spremni smo i za takve situacije, a od ministarstva smo dobili upute i protokole. Uz to smo osigurali i dezinfekcijska sredstva i brze mjerače temperature. Ponavljam, uvjeren sam da neće biti problema, zaključio je Bitanga.</p><p>A upravo je proboj virusa u škole ono čega se svi pribojavaju. Protokol za osnovne škole propisuje da svaka škola osigura zasebnu prostoriju u koju će se dovesti dijete koje na nastavi dobije temperaturu ili razvije neki od simptoma COVID-19 ili neke druge bolesti. Prema uputama HZJZ-a i ministarstva, učiteljica ili nastavnica/nastavnik, koji će dijete odvesti u tu prostoriju, trebat će imati masku, rukavice, čak i zaštitno odijelo. Dijete će u toj prostoriji čekati dok po njega ne dođe roditelj, kojega treba odmah obavijestiti. Temperaturu prije nastave trebaju mjeriti svi. </p><p>Ako je dijete bolesno ili pod temperaturom, nikako ne bi smjelo u školu, a ne bi ga smjeli dovoditi ni roditelji ako su bolesni. Infektološki nadzor, odnosno eventualnu samoizolaciju razreda i nastavnika određivat će se prema svakom pojedinačnom slučaju. Ako se tijekom nastave u razredu razboli samo jedno dijete, neće se automatski prekidati nastava. Ako se razboli nastavnik ili je koronom zaražen neki od učenika, ravnatelj se mora savjetovati s epidemiolozima.</p><p>Zaštitne maske trenutačno važe za jednu od najučinkovitijih prevencija za COVID-19. Stoga su se na njih odlučile i škole, i to u zemljama diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Za masku kao jednu od protuepidemioloških mjera u školama odlučila se i Slovenija, u kojoj je jučer počela nova školska godina.</p><p>- Starija djeca i tinejdžeri mogu zarazu širiti puno češće nego što smo u početku mislili. Ne radi se samo o pojedincu i njegovim pravima, nego i o zajednici koju treba održavati zdravom. Maske su potrebne i ne postoji rizik od psiholoških posljedica. Djeca su vrlo poučljiva i prilagodljiva - rekla je na vladinoj konferenciji za novinare dr. med. Mateja Logar s Klinike za infektivne bolesti i febrilna stanja UKC-a Ljubljana. </p><p>No među roditeljima velika zabrinutost vlada upravo oko nošenja maski. Mnogi se pitaju koliko je opasno nošenje maske i po nekoliko sati na dan. Osim mogućih zdravstvenih problema, mogli bi se razviti i oni psihološki, posebno kod mlađe djece koja će morati nositi maske u prijevozu i dok hodaju kroz zajedničke školske prostore.</p><p>- Nema nikakve zdravstvene opasnosti od dugotrajnijeg nošenja maske, čak ni za djecu. Mali pacijenti na hematologiji nose maske cijeli život pa ne ostaju bez zraka ili slično. Svakako je važno da se maske ne stavljaju djeci mlađoj od pet godina, s obzirom na to da ih mogu sažvakati, zapetljati se u vezice i slično. No domet njihovih kapljica je ionako nedovoljan za ozbiljnije širenje zaraze - rastumačio nam je umirovljeni pedijatar i imunolog dr. Darko Richter.</p><p>Kako je istaknuo, maska se nosi prvenstveno da zaštitimo druge od sebe.</p><p>- Maska manje štiti nas od drugih jer se kod udisanja filtrira svega 25 posto čestica, ali ako vi govorite i kašljete, to filtrira oko 70 posto čestica. Ipak je neka zaštita i podsjetnik da smo u periodu određene discipline. Maske će podsjetiti i na pranje ruku, manje 'čačkanje' nosa, usta, a bolje ju je imati i ako si dezinficiraju ruke. Ipak, mislim da se stvara nepotrebna panika oko korone. Ne zaboravimo da nam slijedi i sezona gripe u kojoj su najavljena dva tipa virusa, pa će nas maske i od nje itekako zaštititi. Maska je svakako indirektna zaštita baka i djedova - zaključuje Richter.</p>