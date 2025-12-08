Obavijesti

Ministar Glavina: 5,7 milijuna eura za prvih 45 projekata za uključivanje djece u sport

Zagreb: Održan 27. Kongres hotelijera | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Za ovaj Poziv primarno smo bili osigurali 19 milijuna eura, međutim s obzirom na ogroman interes koji je izazvao, povećali smo alokaciju na više od 26 milijuna eura, kaže Glavina

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je prvu Odluku o odabiru projektnih prijedloga na trajno otvoreni javni poziv "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, a čija ukupna alokacija iznosi 26,3 milijuna eura. Cilj ovog Poziva je uključivanje što većeg broja dionika iz sektora sporta s ciljem pružanja potpore aktivnostima unapređenja kvalitete života za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, djece i mladih s problemima u ponašanju i djece s teškoćama u razvoju, a prvom Odlukom odabrano je 45 projekata vrijednih 5,7 milijuna eura, , navodi se u priopćenju MINTS-a.

"Za ovaj Poziv primarno smo bili osigurali 19 milijuna eura, međutim s obzirom na ogroman interes koji je izazvao, povećali smo alokaciju na više od 26 milijuna eura. Kroz ove projekte želimo poboljšati pristup i sudjelovanje djece i mladih u sportskim sadržajima te povećati dostupnost besplatnih sportskih sadržaja i zbog toga nas veseli što ima toliki broj spremnih projekata, kojima se to može i ostvariti", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te dodao kako je ovo samo nastavak aktivnosti, koje Ministarstvo sufinancira putem ovog Fonda.

Zagreb: Održan 27. Kongres hotelijera | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Ovaj poziv nadograđuje se na projekt „Jačanje sustava parasporta u RH“ gdje su sredstva ciljano namijenjena i dodijeljena Hrvatskom paraolimpijskom odboru. Svi ovi projekti imaju važnu ulogu u jačanju i dodatnoj promociji kako parasporta tako i općenito sporta djece i mladih u Hrvatskoj. Zadovoljstvo je vidjeti kako se zahvaljujući prvom pozivu projektne aktivnosti provode diljem Hrvatske uz uključenost više od 360 parasportaša i više od 50 stručnih parasportskih djelatnika, a s ovim novim projektima te brojke će biti još puno veće. Svako ulaganje u hrvatski sport i parasport ulaganje je u budućnost, u generacije koje dolaze", zaključio je Glavina.

