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Ministar Habijan o koncertu Thompsona: 'Ne znam hoću li doći. Treba ovo raspremiti'

Piše Bogdan Blotnej, Veronika Miloševski,
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Ministar Habijan o koncertu Thompsona: 'Ne znam hoću li doći. Treba ovo raspremiti'
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Foto: Bogdan Blotnej/24sata
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Ministar Damir Habijan rekao nam je kako se na Hybrid 999 Games natjecao ujutro, a sada sudi. Trenutno je treći na listi

Vidjet ću još. Treba ovo sve raspremiti, odgovorio je za 24sata ministar Damir Habijan na pitanje hoće li ići na koncert Marka Perkovića Thompsona u subotu navečer. Ministar Habijan sudjeluje na natjecanju u centru Zaprešića Hybrid 999 Games.

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Ministar Damir Habijan na natjecanju VIDEO
Ministar Damir Habijan na natjecanju | Video: Bogdan Blotnej/24sata

- Natjecao sam se ujutro, sad sudim. Trenutno smo treći na listi - rekao nam je Habijan.

Fitness klub "No Limit" Zaprešić pod pokroviteljstvom Grada Zaprešića doveo je Hybrid Games "No Limit" Zaprešić 2026, prvo fitness natjecanje ovakvog tipa po uzoru svjetski poznatom natjecanju HYROX u Hrvatskoj.

Održao se na Trgu Ivana Pavla II. u Zaprešiću. Format hybrid utrke je 999 ili 499 m trčanja (prije svake stanice) te 8 funkcionalnih stanica. Uz glavnu utrku, održala se i cestovna utrka građana na tri kilometara u suorganizaciji AK Fit iz Zaprešića.

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