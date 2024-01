Ministar Habijan o Milanoviću: 'Radim bolje, takvima u inat!'

Ministar gospodarstva Damir Habijan opet se danas osvrnuo na izjave predsjednika Zorana Milanovića, koji je prije desetak dana govorio o njegovoj seksualnoj orijentaciji.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: Habijan je gej

- Prošlo je dva tjedna od takvih izjava. Ponavljam - od prvog dana kada sam položio prisegu u Saboru rekao sam da ću se držati Ustava i posvetiti se bavljenju svoje dužnosti. Od te iste minute pa dok će moj vijek trajanja biti, radit ću isključivo za dobrobit Republike Hrvatske. Radit ću na čelu ovog ministarstva najbolje što mogu, kazao je Habijan, piše HRT.

Dodao je za tim kako mu je ovo 33. dan na ministarskoj poziciji i izrazio je zadovoljstvo načinom na koji radi.

- Mislim da to mogu reći i moji suradnici i to je ono što mi je bitno i to mi je fokus. A ovo ostalo, samo mogu reći da mi daje dodatni poticaj, da radim još jače i još bolje, pa ako baš hoćete - u inat takvima, rekao je Habijan.

Habijan je danas bio s premijerom Andrejom Plenkovićem u Grubišinom polju gdje je obilježen završetak prve gaze projekta gradnje podzemnog skladišta plina.

Podsjećamo, Milanović je 12. siječnja šokirao javnost govoreći o Habijanovoj seksualnoj orijentaciji.

- Habijan je gej. To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja, je li netko gej ili nije. Habijan je gej. Nije čovjek u ormaru, živi normalno. I moja žena išla je na Pride - kazao je tad Milanović i dodao nema ništa protiv toga...