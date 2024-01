Hajduković: 'Nije važno je li netko od ministara gej već što je napravio da ljudi bolje žive'

- Prije svega, prvi i jedini kriterij za ocjenjivanje minstara treba biti što je učinio da građanima bude bolje, samo to. Ne zanima me je li Habijan ili netko treći gej. Što rade u privatnom životu ne spada u javnom sferu.

Što se outanja tiče, puno ljubavi i empatije šaljem onima koji to trebaju, a o outanju svatko treba sam odlučiti kako to želi napraviti. Ne mislim da nekoga to što je gej ograničava ili čini drugačijim u javnom djelovanju - rekao je za 24sata Domagoj Hajduković, Socijaldemokratov saborski zastupnik koji se prije par godina javno outao.

Komentirajući izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je outao ministra Damira Habijana navodeći da je gej, Hajduković navodi kako nije u redu da neke ljude outaju neki drugi i da je to osobna odluka svakoga da odluči o tome.

- S druge strane, svatko ima pravo ocjenjivati nečiji rad, je li konstruktivan, dobar, a o tome kakva je osoba i koga voli je bespredmetno i nije za javnu raspravu - zaključuje Hajduković.