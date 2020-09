Ministar Horvat: Svi stradalnici u potresu mogu ostati u hostelu 'Arena' dokle god je potrebno

Nekolicina građana koji su u potresu ostali bez svojih domova i trenutno su smješteni u Hostelu „Arena“ prosvjedovali su danas ispred zgrade ministarstva i tražili da ih netko primi jer nisu dobili rješenje svog statusa

<p>Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine <strong>Darko Horvat </strong>rekao je u srijedu u Zagrebu da će svi stradalnici u potresu koji su smješteni u hostel "Arena" ondje moći ostati dok god to bude potrebno.</p><p>- Svi građani koji su trenutno smješteni u novom privremenom smještaju ne moraju brinuti o tome da će im netko oduzeti pravo boravka, jer je isto već regulirano zaključkom Vlade i odlukom o njegovoj provedbi. Dakle, ti građani će tamo moći boraviti koliko god bude potrebno, a ministarstvo u suradnji s Gradom Zagrebom redovito brine o njihovim potrebama i čini sve što potrebno kako bi im maksimalno olakšalo prijelazni period - istaknuo je ministar <strong>Darko Horvat </strong>u pojašnjenju ministarstva nakon prosvjeda građana iz "Arene" ispred Ministarstva državne imovine.</p><p>Nekolicina građana koji su u potresu ostali bez svojih domova i trenutno su smješteni u Hostelu „Arena“ prosvjedovali su danas ispred zgrade ministarstva i tražili da ih netko primi kako bi izrazili nezadovoljstvo time što, kako su izvijestili, ni nakon 32 dana nisu dobili nikakvo pismeno rješenje o svom statusu.</p><p>Iz Ministarstva državne imovine podsjetili su da je, neposredno nakon potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka, za građane čiji su stanovi ili kuće stradale tako da u njima više nije bilo moguće boraviti osiguran privremeni smještaj u Studentskom domu „Cvjetno naselje“. Tamo su do trenutka preseljenja u novi privremeni smještaj u Hostel „Arena“ Zagreb boravili građani koji nisu ostvarili pravo na financiranje najamnine prema Odluci o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu, dakle, oni čije nekretnine nisu imale crvenu oznaku ili nisu bili vlasnici ili zaštićeni najmoprimci ili nisu imali prebivalište ili boravište na dan potresa u tim nekretninama ili su imali drugu useljivu nekretninu, a bilo je i onih koji uopće nisu podnijeli zahtjev.</p><p>Zaključkom Vlade RH o privremenom stambenom zbrinjavanju osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, privremeno smještenih u Studentskom domu „Cvjetno naselje“, od 27. kolovoza, omogućeno je privremeno zbrinjavanje u adekvatnom smještaju na drugoj lokaciji - u hostelu „Arena“. </p><p>Odlukom ministra o provedbi tog zaključka, 10. rujna, utvrđen je popis osoba koje ostvaruju pravo na smještaj u hostelu „Arena“ Zagreb te im za ostvarivanje tog prava nije potreban nikakav dodatni akt. </p><p>Popis građana kao sastavni dio odluke bio je oglašen u prostoru Studentskog doma „Cvjetno naselje“, stoji u priopćenju.</p><p>Zagrepčani koji su u potresu ostali bez svojih domova i koji su privremeno smješteni u hostelu "Arena" nezadovoljni su što više od mjesec dana nisu dobili pisano rješenje o svojem statusu, a u Ministarstvu državne imovine u srijedu ih nitko nije želio primiti. Prošao je zakonski rok od 30 dana, a još nismo dobili pisana rješenja o svojem statusu, izvijestili su i dodali kako im je obećano da će ih dobiti u roku od dva tjedna, a budući da to nije učinjeno, sada nemaju ni minimum pravne sigurnosti.</p><p>Istaknuli su kako je povod njihova dolaska u ministarstvo bio i izgred koji se prekjučer dogodio s glasnogovornicom zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića Ivankom Čuljak Milidrag, koja je, kako su rekli, neadekvatno razgovarala s njima zastrašivanjem da će biti izbačeni iz hostela ako im nešto ne odgovara. Takve ocjene glasnogovornica je odbacila. U ministarstvu su rekli da su o svemu telefonski obavijestili ministra Darka Horvata i neka čekaju odgovor. Nakon što su čekali pred ministarstvom više od pola sata i za to vrijeme nisu dobili odgovor, stradalnici su se razišli kad su dali izjavu za novinare.</p>