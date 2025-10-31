Ministar demografije obišao Sv. Filip i Jakov: 'Ovdje se stvaraju bolji uvjeti za djecu i mlade...'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u petak je u Svetom Filipu i Jakovu istaknuo da se u toj općini ulaže u predškolski i školski sustav što je ključno za demografsku revitalizaciju i ostanak mladih obitelji. U Svetom Filipu i Jakovu, Šipić je obišao Dječji vrtić Cvit i Osnovnu školu te pohvalio predanost općinskog vodstva u stvaranju boljih uvjeta za djecu, roditelje i mlade.

Naglasio je da će Ministarstvo demografije i useljeništva i dalje podupirati primjere dobre prakse " kao ključne pokretače demografskog opstanka hrvatskih zajednica".

Prema dostupnim podatcima za 2024., u Svetom Filipu i Jakovu doselilo se 225 osoba, dok su se odselile 94, što pokazuje pozitivan migracijski trend.

Ta je općina u ovoj godini isplatila izdašne potpore za novorođenu djecu – od 265 eura za prvo dijete do čak 6.370 eura za peto i svako sljedeće dijete. Na području Svetog Filipa i Jakova organiziran je i program predškolskog odgoja s istim cijenama za jaslice i vrtić: 120 eura za prvo dijete, 84 eura za drugo, dok je za treće dijete vrtić besplatan.

Sva djeca imaju osigurano mjesto u ustanovama, a općina u predškolsku djelatnost ulaže do 10 posto proračuna. Roditeljima se pomaže i kroz sufinanciranje radnih materijala za osnovnoškolce, dok studenti, prema kriteriju uspjeha i deficitarnosti zanimanja, primaju mjesečne stipendije od 86 eura.

U Svetom Filipu i Jakovu se također aktivno potiče i stambeno zbrinjavanje - mladi i obitelji imaju prednost pri kupnji zemljišta i u Programu poticajne stanogradnje u suradnji s APN-om, a komunalni je doprinos umanjen 80 posto.

Velika pozornost posvećena je i ulaganjima u predškolske objekte, pa su od 2016. provedeni projekti vrijedni više od 1,4 milijuna eura. Među tim projektima je izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju za što je izdvojeno 1,1 milijun eura, opremanje Dječjeg vrtića Cvitak u Raštanima za 71.000 eura te aktualna rekonstrukcija Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju vrijedna 243.000 eura, za što je odobreno više od 114.000 eura nepovratnih sredstava, stoji u priopćenju Ministarstva demografije i useljeništva.