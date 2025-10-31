Obavijesti

OBIŠAO ŠKOLU I VRTIĆ

Ministar demografije obišao Sv. Filip i Jakov: 'Ovdje se stvaraju bolji uvjeti za djecu i mlade...'

Piše Hina
Osijek: Konferencija "Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj posebnosti i prilike" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U Svetom Filipu i Jakovu lani se doselilo 225 ljudi, dok je odselilo 94, što pokazuje pozitivan migracijski trend

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u petak je u Svetom Filipu i Jakovu istaknuo da se u toj općini ulaže u predškolski i školski sustav što je ključno za demografsku revitalizaciju i ostanak mladih obitelji.  U Svetom Filipu i Jakovu, Šipić je obišao Dječji vrtić Cvit i Osnovnu školu te pohvalio predanost općinskog vodstva u stvaranju boljih uvjeta za djecu, roditelje i mlade.

Naglasio je da će Ministarstvo demografije i useljeništva i dalje podupirati primjere dobre prakse " kao ključne pokretače demografskog opstanka hrvatskih zajednica". 

Prema dostupnim podatcima za 2024., u Svetom Filipu i Jakovu doselilo se 225 osoba, dok su se odselile 94, što pokazuje pozitivan migracijski trend.

ULAGANJE U PET ŽUPANIJA Ministarstvo demografije: Četiri milijuna eura za vrtiće i igrališta
Ministarstvo demografije: Četiri milijuna eura za vrtiće i igrališta

Ta je općina u ovoj godini isplatila izdašne potpore za novorođenu djecu – od 265 eura za prvo dijete do čak 6.370 eura za peto i svako sljedeće dijete. Na području Svetog Filipa i Jakova organiziran je i program predškolskog odgoja s istim cijenama za jaslice i vrtić: 120 eura za prvo dijete, 84 eura za drugo, dok je za treće dijete vrtić besplatan. 

Sva djeca imaju osigurano mjesto u ustanovama, a općina u predškolsku djelatnost ulaže do 10 posto proračuna. Roditeljima se pomaže i kroz sufinanciranje radnih materijala za osnovnoškolce,  dok studenti, prema kriteriju uspjeha i deficitarnosti zanimanja, primaju mjesečne stipendije od 86 eura. 

MINSITAR DEMOGRAFIJE ŠOKRAO IZJAVOM Šipić: 'Nisam rekao da bih slao djecu u rat, iskonstruirano je zlonamjerno, ali priznajem...'
Šipić: 'Nisam rekao da bih slao djecu u rat, iskonstruirano je zlonamjerno, ali priznajem...'

U Svetom Filipu i Jakovu se također aktivno potiče i stambeno zbrinjavanje - mladi i obitelji imaju prednost pri kupnji zemljišta i u Programu poticajne stanogradnje u suradnji s APN-om, a komunalni je doprinos umanjen 80 posto. 

Velika pozornost posvećena je i ulaganjima u predškolske objekte, pa su od 2016. provedeni projekti vrijedni više od 1,4 milijuna eura. Među tim projektima je izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju za što je izdvojeno 1,1 milijun eura, opremanje Dječjeg vrtića Cvitak u Raštanima za 71.000 eura te aktualna rekonstrukcija Dječjeg vrtića Cvitić u Turnju vrijedna 243.000 eura, za što je odobreno više od 114.000 eura nepovratnih sredstava, stoji u priopćenju Ministarstva demografije i useljeništva.

