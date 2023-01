Ministar Malenica pravnicu bez prethodnog iskustva postavio za javnog bilježnika u Kninu?!

Diplomiranu pravnicu iz Drniša, Mariju Lovrić (62) ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica imenovao je za javnog bilježnika sa službenim sjedištem u Kninu. Rješenje je potpisao 9. siječnja, a sve je na snagu stupilo 16. siječnja 2023.

No, 18. siječnja, iz Grada Knina je prema ministru Malenici upućen dopis koji je potpisao gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić. U njegovom dopisu stoji da su u kninskoj gradskoj upravi "neugodno iznenađeni činjenicom" da je na mjesto javnog bilježnika u Kninu imenovana Marija Lovrić, javlja ŠibenikIN.

- Trenutačno Ured v.d. javnog bilježnika, gospodina Veljka Čađenovića zapošljava, uz njega, još tri osobe te ovim putem ističemo zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom suradnjom s gospodinom Čađenovićem i njegovim Uredom. Također, naši Kninjani, građani ovog ponosnog Grada, Grada s toliko različitosti i toliko spremnosti svih za stvaranje uvjeta za kvalitetan život u ovoj lijepoj maloj sredini na raskrižju velikih centara Dalmacije, mišljenja su da gospodin Čađenović, pošteno i savjesno obavlja javnobilježničku službu, kako to nalaže i sam Zakon o javnom bilježništvu - stoji u pisanoj reakciji Grada Knina.

- Za novoga bilježnika u Gradu Kninu imenovali ste osobu koja nema javnobilježničkog iskustva, niti je stanovnik Grada Knina. Upravo s tog razloga nisu nam jasni kriteriji temeljem kojih ste donijeli odluku o imenovanju gospođe Marije Lovrić javnom bilježnicom u Kninu, pri tome zanemarujući mišljenje Hrvatske javnobilježničke komore po kojemu je gospodina Čađenovića, sadašnjeg v.r. javnog bilježnika u Kninu, trebalo imenovati javnim bilježnikom - dodao je gradonačelnik Ćaćić u svom obraćanju ministru Malenici.

Od četiri kandidata za mjesto javnog bilježnika u Kninu, tri dobila jednoglasnu potporu, a jedina kandidatkinja koja nije dobila pozitivno mišljenje Komore je upravo - Marija Lovrić, piše ŠibenikIN.

Na natječaj su se javili i Sacha Borak, diplomirani pravnik iz Kistanja, zatim Veljko Čađenović, diplomirani pravnik iz Knina te Josip Gović, diplomirani pravnik iz Cresa.

- Upravo iz tog razloga nisu nam jasni kriteriji temeljem kojih ste donijeli odluku o imenovanju gospođe Marije Lovrić javnom bilježnicom u Kninu, pri tome zanemarujući mišljenje Hrvatske javnobilježničke komore po kojemu je gospodina Čađenovića, sadašnjeg v.r. javnog bilježnika u Kninu, trebalo imenovati javnim bilježnikom - piše u dopisu Grada Knina.

Šibenski portal tvrdi da su slične dopise prema Ministarstvu pravosuđa i uprave poslali i iz općina Ervenik, Biskupija i Kistanje.

Lovrić nije upoznata s dopisom iz Grada Knina.

- Oni nisu stranka u postupku pa nema smisla da reagiram na to. U upravnom aktu točno piše tko ima pravo na pravni lijek. A što se tiče navođenja da nemam iskustva, to jednostavno ne odgovara istini - komentirala je, no nije znala konkretno reći kada će stupiti na dužnost javnog bilježnika.

Lovrić je od 1997. zaposlenica drniške gradske uprave, gdje je prvo radila na mjestu tajnice Grada Drniša, a potom i kao pročelnica za imovinsko-pravna pitanja, kadrovske i opće poslove. Na tom mjestu je i dalje zaposlena, budući da, zbog trajanja procedure, još uvijek nije prešla na radno mjesto javnog bilježnika u Kninu.

Najčitaniji članci