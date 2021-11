Kreditni rejting važan je za cijenu zaduživanja za državu, poduzetnike i građane, jer njegovo dizanje spušta premiju rizika, što povoljno utječe na cijenu kapitala, rekao je u subotu za Hinu potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić.

Povod za razgovor sa ministrom Marićem bila je jučerašnja objava agencije Fitch, koja je podigla kreditni rejting Hrvatske za jednu razinu, iz 'BBB-' u 'BBB', uz pozitivne izglede. To je najbolji kreditni rejting u povijesti Republike Hrvatske.

"Prije svega, rejting je usko vezan uz cijenu duga odnosno cijenu kapitala, kako za državu, tako i posredno ili neposredno na kamatu koju plaćaju poduzetnici i građani", kaže Marić.

Dodaje da jučerašnja Fitchova objava sigurno pozitivno utječe na te procese, ali i da poboljšanje hrvatskoga kreditnog rejtinga valja promatrati u kontinuitetu te podsjeća da je država iz proračuna ne tako davno plaćala znatan iznos za kamate. Na primjer, 2015. godine proračunski rashod za kamate iznosio je 12 milijardi kuna, što je tada bio gotovo kompletan proračun ministarstva obrazovanja, a sada je taj trošak oko 4,5 milijardi kuna manji.

"Kamate su znale biti 5-6 posto, a sada su kod desetgodišnje obveznice negdje oko jedan posto", kaže Marić.

Ocjena kreditnog rejtinga po njegovim je riječima bitna uvijek - i u razdoblju niskih, i za vrijeme viših kamatnih stopa na tržištima kapitala.

"Govorimo o referentnim kamatnim stopama", kaže Marić i objašnjava da je povećana ponuda novca zadnjih godina dovela do značajnog pada referentnih kamatnih stopa, ali da je ukupna kamata koju plaćaju građani, poduzetnici i država zbroj referentne stope i one vezane specifično za pojedinu zemlju odnosno uz premiju rizika.

"Upravo tu rejting 'udara' jer ne može Hrvatska utjecati na kretanje referentnih kamatnih stopa, ali može na premiju rizika koju plaća", naglašava Marić.

Ističe da Hrvatska ima stabilan rast, uredne javne financije, jasnu perspektivu ulaska u eurozonu i političku stabilnost.

"Sve su to elementi koji utječu na poboljšanje rejtinga i onda se to reflektira u boljoj percepciji i reputaciji financijskog svijeta prema zemlji poput Hrvatske te u konačnici dolazi efekt na premiju rizika", objašnjava ministar financija, uz napomenu da je to važno i kad su referentne kamatne stope niske i kad su visoke, jer treba uspoređivati kamatu u odnosu na neku usporedivu zemlju.

Investicijska zona jako je važna, ne samo zbog cijene kapitala i duga, nego i njegove dostupnosti, kaže Marić.

"Onog časa kad ste u investicijskoj zoni, interesantni ste puno većem broju pravih i dobrih investitora koji mogu ulagati u vrijednosne papire", kaže Marić, objašnjavajući da međunarodni investitori imaju ograničenja, te ako je neka zemlja ispod investicijskog rejtinga, oni često tamo ne smiju ulagati.

"Zato je jako dobro da se to promijenilo za Hrvatsku po pitanju Fitcha i S&P-a" rekao je Marić.

Važnim smatra i što je Fitch ne samo dignuo rejting za jedan stupanj, nego utvrdio i pozitivne izglede.

"To je svojevrsna najava u kojem bi se smjeru rejting mogao kretati", smatra on.

Dodaje kako nije loše da je tema kreditnog rejtinga, koja ranije nije toliko zaokupljala javnost, našla svoje mjesto pod medijskim suncem, jer je dobro da ljudi osvijeste koliko je važno znati dobro upravljati javnim novcem.