Ministar Medved u čestitki 'Tigrovima': Povijest brigade počinje s vjerom u Hrvatsku

Ministar hrvatskih branitelj Tomo Medved u srijedu je uputio čestitku u povodu 35. obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrovi te naglasio da je povijest brigade počela s vjerom u Hrvatsku, a ostvareno je nezamislivo i naizgled neostvarivo.

Povijest naše brigade počela je s vjerom u Hrvatsku, a iz te vjere i snage zajedništva ostvarili smo nezamislivo i naizgled neostvarivo", napisao je ministar Medved u čestitki hrvatskim braniteljima, pripadnicima 1. gardijske brigade Tigrovi, uz pozdrav "Za Hrvatsku kao Tigar".

Prisjetio se 5. studenoga 1990. kada su se okupili u Rakitju i poslali poruku zajedništva, hrabrosti i odlučnosti mladih ljudi iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kada je ustrojena prva profesionalna vojna postrojba Republike Hrvatske, jezgra buduće pobjedničke Hrvatske vojske.

"U vremenima velike neizvjesnosti, kada se stvarala hrvatska država, pogled na Tigrove unosio je vjeru, nadu i snagu hrvatskom narodu. S istim žarom i ljubavlju prema domovini, prvi su stali na crtu i pokazali što znači biti hrabar, odlučan i ponosan hrvatski vojnik", istaknuo je.

Podsjetio je da je ratni put "Tigrova" ispisan na najslavnijim stranicama novije hrvatske povijesti - od obrane Zagreba, istočne i zapadne Slavonije, Banovine, preko juga Hrvatske, do veličanstvenih pobjeda u vojno-redarstvenim operacijama Maslenica, Bljesak i Oluja.

Na tom putu slobode i stvaranja neovisne Republike Hrvatske, 368 Tigrova položilo je svoje živote na oltar domovine, a petorica se još uvijek vode kao nestali, naveo je ministar Medved te naglasio tugu i ponos u prisjećanju na sve naše "Tigrove" poginule za našu i slobodu naše domovine.

"Za Hrvatsku kao Tigar" bili smo u najtežim danima, a naše geslo nas na jedinstven način povezuje i danas", dodao je.

Mladim "Tigrovima", pripadnicima 1. mehanizirane bojne, koji danas nose slavne crne beretke, poručio je da s ponosom i odgovornošću čuvaju i prenose slavnu tradiciju svojih prethodnika, a braniteljima, "Tigrovima" iz Domovinskog rata zahvalio je što su bili prvi kada je bilo najteže.

"Bila mi je čast imati povijesnu priliku biti jedan od Tigrova, nositi s ponosom crnu beretku, koračati zajedno s vama u najtežim trenucima braneći domovinu te dijeliti s vama čast, odgovornost i ponos pripadnosti jednoj od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske", poručio je ministar Medved u čestitki.