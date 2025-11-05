Obavijesti

News

Komentari 0
35. OBLJETNICA

Ministar Medved u čestitki 'Tigrovima': Povijest brigade počinje s vjerom u Hrvatsku

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministar Medved u čestitki 'Tigrovima': Povijest brigade počinje s vjerom u Hrvatsku
Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prisjetio se 5. studenoga 1990. kada su se okupili u Rakitju i poslali poruku zajedništva, hrabrosti i odlučnosti mladih ljudi iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Ministar hrvatskih branitelj Tomo Medved u srijedu je uputio čestitku u povodu 35. obljetnice ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrovi te naglasio da je povijest brigade počela s vjerom u Hrvatsku, a  ostvareno je nezamislivo i naizgled neostvarivo.

Povijest naše brigade počela je s vjerom u Hrvatsku, a iz te vjere i snage zajedništva ostvarili smo nezamislivo i naizgled neostvarivo", napisao je ministar Medved u čestitki hrvatskim braniteljima, pripadnicima 1. gardijske brigade Tigrovi, uz pozdrav "Za Hrvatsku kao Tigar".

Prisjetio se 5. studenoga 1990. kada su se okupili u Rakitju i poslali poruku zajedništva, hrabrosti i odlučnosti mladih ljudi iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kada je ustrojena prva profesionalna vojna postrojba Republike Hrvatske, jezgra buduće pobjedničke Hrvatske vojske.

"U vremenima velike neizvjesnosti, kada se stvarala hrvatska država, pogled na Tigrove unosio je vjeru, nadu i snagu hrvatskom narodu. S istim žarom i ljubavlju prema domovini, prvi su stali na crtu i pokazali što znači biti hrabar, odlučan i ponosan hrvatski vojnik", istaknuo je.

A SUKOB JOŠ TRAJE Milanović i Banožić zajedno na obljetnici Tigrova: Komunicirali nisu, predsjednik je prvi otišao
Milanović i Banožić zajedno na obljetnici Tigrova: Komunicirali nisu, predsjednik je prvi otišao

Podsjetio je da je ratni put "Tigrova" ispisan na najslavnijim stranicama novije hrvatske povijesti - od obrane Zagreba, istočne i zapadne Slavonije, Banovine, preko juga Hrvatske, do veličanstvenih pobjeda u vojno-redarstvenim operacijama Maslenica, Bljesak i Oluja.

Na tom putu slobode i stvaranja neovisne Republike Hrvatske, 368 Tigrova položilo je svoje živote na oltar domovine, a petorica se još uvijek vode kao nestali, naveo je ministar Medved te naglasio tugu i ponos u prisjećanju na sve naše "Tigrove" poginule za našu i slobodu naše domovine.

"Za Hrvatsku kao Tigar" bili smo u najtežim danima, a naše geslo nas na jedinstven način povezuje i danas", dodao je.

Mladim "Tigrovima", pripadnicima 1. mehanizirane bojne, koji danas nose slavne crne beretke, poručio je da s ponosom i odgovornošću čuvaju i prenose slavnu tradiciju svojih prethodnika, a braniteljima, "Tigrovima" iz Domovinskog rata zahvalio je što su bili prvi kada je bilo najteže.

"Bila mi je čast imati povijesnu priliku biti jedan od Tigrova, nositi s ponosom crnu beretku, koračati zajedno s vama u najtežim trenucima braneći domovinu te dijeliti s vama čast, odgovornost i ponos pripadnosti jednoj od najelitnijih postrojbi Hrvatske vojske", poručio je ministar Medved u čestitki.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba
UŽAS U TUZLI. Raste broj žrtava. Šef Doma za starije dao ostavku
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI. Raste broj žrtava. Šef Doma za starije dao ostavku

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025