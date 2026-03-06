Obavijesti

News

Komentari 2
NEMILI SUKOB

Ministar obrane SAD-: 'Iran se nada da ne možemo održati ovaj rat. To je loša procjena...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Maria Alejandra Cardona

Sjedinjene Države su u posljednjih šest dana pogodile više od 2000 ciljeva u Iranu, uključujući iranske ratne brodove.

Admiral

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je u četvrtak da Iran griješi ako vjeruje da Sjedinjene Države ne mogu održati tekući rat, dodajući da je Washington tek počeo operaciju, ali da ne proširuje vojne ciljeve.

"Iran se nada da ovo ne možemo održati, što je stvarno loša procjena", rekao je Hegseth novinarima tijekom posjeta sjedištu američkog Središnjeg zapovjedništva. 

Također je kazao da Sjedinjene Države ne proširuju svoje vojne ciljeve u Iranu, nakon što je predsjednik Donald Trump rekao Reutersu da Sjedinjene Države moraju biti uključene u izbor sljedećeg iranskog vođe.

Pentagon je ranije ovog tjedna objavio da je vojna kampanja, poznata kao operacija "Epski bijes", usmjerena na uništavanje iranskih projektila, proizvodnje projektila i mornarice te da neće dopustiti da se Iran domogne nuklearnog oružja.

"Nema proširenja naših ciljeva. Točno znamo što pokušavamo postići", rekao je Hegseth.

Dodao je da Trump ima važnu riječ u tome tko će voditi Iran s obzirom na tekuću operaciju.

U telefonskom razgovoru za Reuters u četvrtak, Trump je rekao da će Sjedinjene Države morati pomoći u odabiru sljedeće osobe koja će voditi zemlju.

Sjedinjene Države su u posljednjih šest dana pogodile više od 2000 ciljeva u Iranu, uključujući iranske ratne brodove.

Američka vojska potopila je "više od 30" iranskih brodova od pokretanja ofenzive prije pet dana, rekao je u četvrtak admiral Brad Cooper, šef američkog zapovjedništva za regiju.

Cooper je rekao da Sjedinjene Države napadaju sposobnost Irana za obnovu.

"Dok prelazimo na sljedeću fazu ove operacije, sustavno ćemo demontirati iranske kapacitete za proizvodnju projektila za budućnost, i to je apsolutno u tijeku", kazao je Cooper, dodajući da će to potrajati neko vrijeme.

