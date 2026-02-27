Pentagon prijeti AI gigantu, dali su im rok do 17.01 u petak: 'Ne možemo pristati ove uvjete'

Izvršni direktor tvrtke za umjetnu inteligenciju Anthropic, Dario Amodei, poručio je u četvrtak kako „ne može mirne savjesti pristati” na zahtjeve Pentagona da dopusti neograničenu upotrebu svoje tehnologije. Ovim je potezom produbljen javni sukob s Trumpovom administracijom, koja prijeti raskidom ugovora i drugim drastičnim mjerama ako tvrtka ne popusti do zadanog roka u petak.

U središtu spora je zahtjev američkog Ministarstva obrane da Anthropic ukloni sigurnosna ograničenja sa svog naprednog AI modela Claude, koji se već koristi na povjerljivim vojnim mrežama. Pentagon traži slobodu korištenja tehnologije za „sve zakonite svrhe”, no Anthropic odbija prijeći preko svoje dvije crvene linije: upotrebe AI-ja za masovni nadzor američkih građana i za razvoj potpuno autonomnog oružja.

Dvije crvene linije koje Pentagon želi izbrisati

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Sukob je eskalirao nakon napetog sastanka u utorak između ministra obrane Petea Hegsetha i Amodeija, nakon kojeg je tvrtki postavljen ultimatum. Iako Pentagon tvrdi da nema namjeru koristiti tehnologiju u svrhe kojima se Anthropic protivi, inzistira na uklanjanju svih prepreka.

​- Ovo je jednostavan, zdravorazumski zahtjev koji će spriječiti Anthropic da ugrozi ključne vojne operacije i potencijalno dovede u opasnost naše vojnike. Nećemo dopustiti nijednoj tvrtki da diktira uvjete o tome kako donosimo operativne odluke - napisao je na platformi X glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

S druge strane, Amodei tvrdi da današnja tehnologija jednostavno nije dovoljno sigurna i pouzdana za takve primjene. U priopćenju je naveo kako „neke upotrebe AI-ja mogu potkopati, a ne obraniti demokratske vrijednosti”.

„Prijetnje ne mijenjaju naš stav: ne možemo mirne savjesti pristati na njihov zahtjev”, stoji u Amodeijevoj izjavi.

Ultimatum i neviđene prijetnje

Rok koji je Pentagon postavio istječe u petak u 17:01 sati po istočnoameričkom vremenu. Ako Anthropic do tada ne popusti, suočit će se s posljedicama koje daleko nadilaze financijski gubitak. Prva prijetnja je raskid ugovora vrijednog 200 milijuna dolara, što za tvrtku procijenjenu na oko 380 milijardi dolara ne predstavlja egzistencijalnu opasnost.

Puno je opasnije to što je Pentagon zaprijetio da će Anthropic proglasiti „rizikom za opskrbni lanac”. Takva se oznaka gotovo uvijek koristi za strane tvrtke povezane s američkim protivnicima, a mogla bi uništiti Anthropicov posao. Svaka tvrtka koja surađuje s vojskom, poput giganata Boeinga i Lockheed Martina, morala bi dokazati da u svom radu za Pentagon ne koristi ništa povezano s Anthropicom, što bi moglo dovesti do masovnog odljeva klijenata.

Kao treću mjeru, Pentagon je najavio mogućnost pozivanja na Zakon o obrambenoj proizvodnji (DPA), mjeru iz doba Hladnog rata koja predsjedniku daje ovlasti da prisili privatne tvrtke na suradnju radi nacionalne sigurnosti. Amodei je istaknuo očitu kontradikciju u tim prijetnjama.

„Ove dvije prijetnje suštinski su proturječne; jedna nas označava sigurnosnim rizikom, a druga Claudea proglašava ključnim za nacionalnu sigurnost”, napisao je.

Pritisak konkurencije i budućnost suradnje

Foto: BHAWIKA CHHABRA/REUTERS

Stav Anthropica jedinstven je u industriji. Donedavno je njihov model Claude bio jedini koji je radio na povjerljivim vojnim mrežama. Međutim, Pentagon je potvrdio da je postigao dogovor s tvrtkom xAI Elona Muska, a navodno su i OpenAI i Google blizu sličnih sporazuma, bez etičkih ograničenja kakva postavlja Anthropic.

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakav pritisak Pentagona mogao poslati poruku ostatku industrije da se ne pokušavaju suprotstavljati vojnim zahtjevima.

​- Ovo je signal drugim AI tvrtkama s kojima pregovaraju da paze kako ne bi pokušale postaviti bilo kakva ograničenja na korištenje umjetne inteligencije - izjavio je Adam Connor iz Centra za američki napredak.

Iako su pregovori u zastoju, Anthropic je poručio da je spreman pomoći Pentagonu u „glatkom prijelazu na drugog pružatelja usluga” ako se ne postigne dogovor. Unatoč čvrstom stavu, iz tvrtke su poručili kako se i dalje nadaju da će ministar Hegseth „ponovno razmotriti” svoju odluku te da ostaju spremni za nastavak razgovora.