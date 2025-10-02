Obavijesti

U ŠVICARSKOJ

Ministar obrane traži ukidanje ograničenja za izvoz oružja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

Pfister je naglasio rizik od kibernetičkih napada i upada bespilotnih letjelica te rekao da postoji "velika potreba za poboljšanjem" u obrambenim sposobnostima

Švicarski ministar obrane Martin Pfister je pozvao švicarske zakonodavce da nastave s ukidanjem ograničenja za izvoz oružja kako bi pomogli ojačati međunarodnu sigurnosnu suradnju, upozorivši na potencijalne rizike koji prijete neutralnoj zemlji. Vlada je u veljači predložila popuštanje restrikcija za izvoz oružja kako bi osnažila vlastitu industriju i sigurnosne veze, što predstavlja delikatan potez u zemlji koja je blokirala izvoz svojeg oružja i streljiva u Ukrajinu. U intervjuu za list Neue Zuercher Zeitung objavljenom u četvrtak, ministar je rekao da restriktivan švicarski stav potkopava "povjerenje" sigurnosnih partnera.

"Stoga je važno da parlament nastavi sa svojom planiranom revizijom zakona o vojnoj opremi: Moramo osigurati da Švicarska bude pouzdan partner", kazao je švicarski ministar koji bi se danas trebao sastati s njemačkim kolegom Borisom Pistoriusom. 

Pfister je naglasio rizik od kibernetičkih napada i upada bespilotnih letjelica te rekao da postoji "velika potreba za poboljšanjem" u obrambenim sposobnostima. Švicarska će uskoro predložiti primjeren sustav u tu svrhu, dodao je.

Na pitanje o tome kako bi NATO reagirao da Švicarska bude napadnuta budući da nije članica tog saveza, Pfister je rekao da bi Švicarska bila potencijalno ranjiva na ucjenu.

"Švicarska stoga mora biti sposobna surađivati s drugim oružanim snagama. Stabilni odnosi su važni", naglasio je. 

Pfister se osvrnuo i na švicarsku narudžbu američkih borbenih zrakoplova F-35 nakon što su osvanula pitanja o tome hoće li ih Švicarci kupiti manje zbog povećanih troškova.

Zasad kupovina 36 zrakoplova i dalje ima smisla, rekao je.

