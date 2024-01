Ministar obrazovanja: 'Nadam se da nitko neće izaći na ulicu. Ne bi trebalo biti nezadovoljnih'

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs za Dnevnik Nove TV komentirao je plaće i prijetnje štrajkom nezadovoljnih učitelja.

- Ne slažem se da su prošli najlošije. Ne možete gledati različite kategorije unutar ukupnog preslagivanja koeficijenata. Treba naglasiti da su učitelji u mandatu ove Vlade kontinuirano rasli s plaćama, a sad će dodatno biti značajno veće povećanje. Imamo početni koeficijent od 1,97 koji se s napredovanjem učitelja diže na 2,17 - rekao je Fuchs.

- Postoje itekako razlike. Ne mislim da su plaće male, imamo trend rasta. Jedan nastavnik koji je imao 2020. godine 982 eura plaće, sada će imati preko 1500 eura - dodao je.

- Privući ćemo ih. Ovo što smo mi primijenili, a govorimo o nedostatku učitelja u stem područjima, Ministarstvo obrazovanja dijeli stipendije za one koji studiraju te predmete, a obvezuju se da će u školama predavati. Vezali smo ih s ugovorom i moraju predavati u školama. Taj će trend svake godine biti sve veći i veći - rekao je Fuchs.

'Plaće ozbiljno rastu u odnosu na ranije, ne bi trebalo biti nezadovoljnih'

Upitan je i boji li se štrajka.

- Nadam se da neće izaći na ulicu. Kad vide prijedloge koeficijenata platnih razreda i da plaće ozbiljno rastu u odnosu na ranije, ne bi trebalo biti nezadovoljnih. Trebali bi biti itekako zadovoljni, približavamo se plaćama koje su u ostalim zemljama - poručio je.

- Mogu očekivati veće plaće 2027. godine. Ova primjena koeficijenata se odnosi na učitelje, kad govorimo o osnovnim školama. Imamo i cjelodnevnu školu, predložen je pilot projekt do 2027. Kad sve škole prijeđu u cjelodnevnu nastavu, već sad ti učitelji imaju 25 posto veću plaću u odnosu na one druge. A i na njih se isto tako odnosi ovaj koeficijent - rekao je.

'Sudac Ivan Turudić ima dugogodišnje iskustvo'

Komentirao je i izjavu HDZ-ove zastupnice Danice Baričević koja je u gostovanju na jednoj lokalnoj televiziji strane radnike nazvala neprimjerenim imenima.

- Nisam čuo izjavu, ali vjerujem da treba vidjeti u kojem je to kontekstu izjavljeno. Svi strani radnici koji dolaze u Hrvatsku, dolaze raditi, to nisu migranti koji prolaze bez dokumenata. To su najčešće ljudi koje nemaju djece, a familiju su ostavili kod kuće - poručio je Fuchs.

Vladino povjerenstvo jednoglasno je predložilo suca Ivana Turudića za kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika. Ministar je ocijenio da je Turudić ponudio vrlo kvalitetan program.

- Cijeli sam dan bio u Saboru. Vladino povjerenstvo njega je odabralo kao kandidata koji je ponudio najbolji program. Sudac Ivan Turudić ima dugogodišnje iskustvo. Prošao je sve razine sudačkog zanata, a i bio je u ministarstvu, koliko se sjećam. Nisam ja bio taj koji je birao, ali mislim da je ponudio jedan vrlo kvalitetan program - zaključio je ministar.