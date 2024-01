Ministar Piletić: 'Radio sam u prosvjeti pa nisam štrajkao, ni prosvjedovao. Ne bih to ni sada'

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i politike Marin Piletić, gostovao je na RTL-u Danas i otkrio što očekuje u teškim pregovorima sa sindikatima koji žele veće ponude plaća, ali i slijedi li val poskupljenja u domovima za starije.

Kako spriječiti štrajk liječnika?

Piletić je rekao kako misle da su u procesu vrhunca reforme sustava plaća koji nije od danas i nije samo za sutra.

- To je plod kontinuiteta socijalnog dijaloga vlade. Mi očekujemo da smo za stolom, jer smo se dogovorili da ćemo dati 15 dana svim sindikatima u državnim i javnoj službi da se očituju o prijedlogu koji smo zajedničkim radom uspjeli iznijeti na svjetlo dana i omogućiti veće plaće u državnom i javnom sektoru. Predviđen je rast plaća od 13.5 posto za liječnike i ostale u javnoj službi - rekao je Piletić.

Kako kaže, tako je vlada predvidjela u ovoj godini.

- Ne 850 milijuna eura, nego smo tu ponudu u prvom razgovoru povećali na 880 milijuna eura samo za rast koeficijenata. Ali ako se vratimo samo nekoliko mjeseci unatrag, kada su i liječnički sindikati tražili povećanje osnovice u listopadu za 5 posto, mi smo prihvatili to povećanje, i tada je kumulativno bilo nešto manje od 300 milijuna eura - rekao je, te dodao kako sada gotovo trostruko ulažu u adekvatnost plaće u državnom i javnom sektoru.

- Pojedini naši socijalni partneri najavljuju sindikalne akcije dok smo za stolom. Mi smo za stolom, vlada ih želi saslušati, ali želimo da i oni saslušaju reforme - rekao je HDZ-ov ministar

Na pitanje da li bi bio u prosvjedu da je profesor književnosti rekao je da je radio u prosvjeti i da nije sudjelovao u prosvjedima i štrajkovima.

- Ne bih to učinio ni sada. Zato što vlada ovom reformom prvi put izlazi s najvećim povećanjem u državnom i javnom sektoru bez da ima uvjeta, bez da je to plod dugomjesečnih pregovora sa sindikatom. Rekli smo da je ovo reforma koju moramo provesti. U mandatu ove vlade, uz očuvanje radnih mjesta i prosječna plaća porasla je za više od 61 posto i ona je sada 1208 eura. Ranija vlada imala je rast prosječne plaće za tri posto, osnovice tada nisu rasle. Osnovica u mandatu ove vlade rasla je 40 posto - rekao je Piletić te dodao kako je vlada kao poslodavac, ne kao socijalni partner, poslala jasnu poruku da rast adekvatnosti nije stvar samo ovog trenutka, reforme i predloženih uredbi, već da su to činili u kontinuitetu

- Ako ništa drugo, onda tijekom 2023. godine. Dva puta smo povećali osnovicu, dva puta smo isplatili materijalne dodatke regresa i božićnice, ugovorili najesen novo pravo - riječ je o uskrsnici od 100 eura. Mi radimo da to stvarno ne bude samo stvar trenutka, nego kontinuiteta - zaključio je.

Na pitanje s čijim nezadovoljstvom može živjeti s obzirom na to da je puno nezadovoljnih odgovorio je da žele rješavati probleme.

- Mi ne želimo apsolutno živjeti ni s čijim nezadovoljstvom, nego želimo rješavati probleme. Predsjednik vlade je rekao da se ova reforma trebala dogoditi puno prije - rekao je Piletić.

Hoće li domovi za starije poskupjeti zbog korekcija?

Ministar Piletić rekao je kako su žele poslati poruku da teret povećanja cijena ne prijeđe na samog korisnika.

- Poslali smo poruku svim osnivačima županijskih domova za starije da je vlada reagirala kad je njima bilo teško i sa cijenom električne energije i javne rasvjete, regulirali smo cijene koje su njima uzrokovale dodatnu inflaciju. Omogućili smo da ti energenti njima budu dostupni, jedinicama, poreznom reformom smo im omogućili veće prihode, prošli tjedan povećali smo decentralizirana sredstva, očekujemo i korekciju cijena koje oni imaju ugovorenu s Ministarstvom rada. Želimo poslati poruku da teret povećanja cijena ne prijeđe na samog korisnika - zaključio je.