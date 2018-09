Ministar: Plan restrukturiranja Uljanika nije poslan službeno

Ministar gospodarstva Darko Horvat potvrdio je ono što smo već pisali, a to je da plan restrukturiranja Uljanik grupe nije poslan službeno u Bruxelles.

- Ja u ovom trenutku ne znam za Vladin plan. Jedini plan o kojem razgovaram i kojeg sam ja vidio je plan koji je Uprava Uljanika zajedno sa svojim konzultantima i odabranim strateškim partnerom izradila i koji su nama dostavili. Ja već nekoliko tjedana ponavljam da smo mi 13. srpnja, u jednoj neformalnoj komunikaciji, plan restrukturiranja poslali u Bruxelles, no do danas nismo zaprimili nikakvu pisanu, službenu informaciju. To nije službeni prijedlog Vlade niti je otišao u Bruxelles službenom komunikacijom - poručio je Horvat dodavši kako očekuje odgovor iz Bruxellesa sutra.

- Mi nemamo mogućnosti određivati Bruxellesu kada oni moraju odgovoriti, plan se u ovom trenutku analizira i ja očekujem prve informacije sutra u razgovoru s povjerenicom. Ne bih rekao da Bruxelles s nečim odguvlači, postoji korektna komunikacija - rekao je Horvat.

Dodao je i kako je jedna od opcija za rješavanje agonije u Uljaniku predstečajna nagodba.

- Mi u ovom trenutku ramišljamo i analiziramo četiri moguća modela što dalje s brodogradnjom u Istri i Primorsko-goranskoj županiji, za kakav model će Bruxelles u konačnici dati zeleno svjetlo. Ako sve ovo uđe u 10. mjesec postoje modaliteti unutar kojih se na jedan specifičan način mogu isplatiti tri minimalne plaće za radnike Uljanika - zaključio je.