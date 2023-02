Ministar Primorac objasnio gdje zatražiti narodne obveznice i koja je procedura kod upisa

Ministar financija Marko Primorac je za N1 govorio o narodnim obveznicama. Njihov je upis počeo danas. Poručio je kako još nije stigao kupiti obveznice, ali da će to svakako učiniti.

- Mi smo planirali upisati milijardu eura u prvom izdanju koje će biti otvoreno i našim građanima. Ono što je za građane najbitnije jest da je minimalni ulog 500 eura. U ponedjeljak smo objavili i javno poziv - rekao je Primorac te dodao kako će minimalna kamatna stopa biti 3,25 posto godišnje.

Upis narodnih obveznica traje do 20. ožujka

- Svatko tko nakon dvije godine odluči povući svoj novac dobit će iznos od 3,25 posto plus nominalni iznos koji je uplatio - rekao je Primorac.

Upis je počeo danas u 8 ujutro i trajat će do 20. ožujka.

- Postupak je vrlo jednostavan. Građani dolaze u svoju banku i s osobnom iskaznicom kažu koliko iznos žele upisati, dobiju instrukcije za uplatu, uplate iznos i to je to. Ako netko nije klijent banke, procedura je malo složenija, ali ne presložena. Službenik banke tada prikuplja podatke o osobi i dalje je procedura slična - objasnio je.

Nakon što se zatvori prvi krug za građane, otvara se i upis za investitore.

- Potrudit ćemo se da za njih ostane nešto obveznica i ako interes građana bude velik - rekao je.

Primorac: 'Dvije banke nude i online upis obveznica'

Primorac je rekao kako, prema njegovim informacijama, dvije banke nude mogućnost online upisa obveznica.

- Bankama ovo previše ne smeta, nego su se pokazale kao partner, kao i kod uvođenja eura. Za sada sve teče po planu. Banke imaju velike depozite i njihova likvidnost je dobra. I ova milijarda eura je manje od 3 posto njihovog depozita i mislim da nitko nema ništa protiv. I banke su zadovoljne ovime jer to na neki način pridonosi financijskom opismenjavanju građana. Mislim da je ovo za sve dionike dobro - objasnio je.

Ministar financija je rekao i kako je odaziv dobar.

- Točnu cifru još nemamo. Financijsko tržište je vrlo osjetljivo i bilo kakva informacija koja izlazi izvan okvira nije dobra za funkcioniranje tržišta i moramo poraditi na toj svijesti i tome koliko su komunikacije bitne - rekao je.

Primorac je poručio i kako Vlada nije htjela "pretjerano nagovarati građane" te da će razmatrati i neka buduća izdanja.

- Jako puno dionika je uključeno u ovaj proces i dobro je da svi stručnjaci, ekonomisti, financijeri i saborski zastupnici razgovaraju o tome. Dobro je da građani čuju i jednu i drugu stranu. Ulaganje u obveznice je najsigurnije trenutno u smislu bilo kakve investicije jer je dužnički instrument koji jamči isplati dospijeća, ali ako netko bude prodavao obveznice i prije roka od dvije godine, mora znati da cijena može biti drugačija - objasnio je.

'Obveznicu je najbolje usporediti sa štednjom'

Ministar kaže i kak je obveznicu najbolje usporediti sa štednjom, odnosno oročenim depozitom.

- Bitno je pojasniti da ovo nije investicijska prilika gdje se netko može obogatiti, nego sačuvati vrijednost novca nego da stoji na računima banaka gdje je kamata nikakva, gotovo nula posto - napomenuo je.

- Mi smo se nakon sjednice Vlade pitali smijem li to uopće upisivati zbog sukoba interesa. No nismo izdali ništa što je izvanredno jer bi to toj logici stalno bili u sukobu interesa, i kada snižavamo kamatnu stopu. I Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa je reklo da nema ništa sporno i da mogu ministri i svi dužnosnici kupovati obveznice - rekao je.

Što se tiče konzultiranja sa suprugom, Primorac kaže da je to dobro jer je "obitelj temelj društvene zajednice" te dodaje da je dobro da se donose zajedničke odluke, pa i one investicijske.

- Kod mene u obitelji donosimo sve odluke jednoglasno, jednim glasom. Sve je kako kaže supruga - rekao je ministar i nasmijao se.

'PR trik? Pa častimo građane kamatama'

Osvrnuo se i na kritike da se radi o PR triku Vlade.

- U kojem smislu? Da častimo građane kamatama? To jednostavno ne stoji. Izdali smo nedavno trezorske zapise i tu nema nikakvog PR-a. Niti mislimo da je neuspjeh ako se građani ne odazovu. Sve što ne upišu građani, upisat će institucije, a i država se može i jeftino zadužiti sada - rekao je.

- Mi smo mogli to upisati negdje u inozemstvu pa bi tu kamatu platili nekome vani, ali smo odlučili to učiniti za domaćem tržištu. Alternativa je zaduživanje kod stranih institucija - rekao je.

Ministar je preporučio i kako nema maksimalnog iznosa, no ako ukupni iznos pređe milijardu eura, onda je moguće da se odredi iznos do kojeg se prihvaćaju uplate.

- Kamata može biti i veća, ali to ćemo odrediti na temelju tržišnih kretanja - rekao je.

Komentirao proračun, subvencije i poskupljenja

Primorac je komentirao i rebalans proračuna i poručio kako se puni prema očekivanju.

- Potrošnja je od početka ove godine do sada, u usporedbi s prošlom godinom, rasla 20-ak posto. Imamo i inflatorne pritiske i indeksaciju mirovina koja će biti oko 5 posto, pa povećanja u javnom sektoru oko 2 posto. Niz je tih mjera o kojima treba voditi računa jer i rashodavna strana proračuna raste. Tu su i energetske mjere, ali za sada nema potrebe za rebalansom - rekao je.

- Donosimo plan za mjere i subvencije ove godine i moj stav je da ih treba smanjivati. To nije smao moj stav, nego i stručnjaka, ali i u EU. Svakako ćemo nastaviti sa subvencijama i mjerama za najugroženije građane. U kojoj mjeri, to ćemo još objaviti kada za to dođe vrijeme - otkrio je.

Što se novih poskupljenja, Primorac kaže da treba razgovarati s onima koji su ih najavili jer su cijene energenata pale na vanjskim tržištima.

- Ne znam čime je to motivirano, mi ćemo činiti sve što je u našoj mjeri da tih poskupljenja ne bude. Pita se čovjek, da nema mjera Vlade, što bi tek onda bilo, bi li cijene rasle 30 posto? - rekao je.

