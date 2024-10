Ministar Radman tvrdi: Zoran Milanović je štetočina, za njega je dovoljan opoziv i to što prije

Goran Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, žustro je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića i njegov posjet Crnoj Gori. Na sazvanoj konferenciji ovog petka ministar je poručio kako se Milanović i fotografirao iza ''ukradene hrvatske podmornice'', a dotaknuo se i Milanovićeve izjave kako ''četnički vojvoda ne bi trebao biti persona non grata u Hrvatskoj''.

- Za njegovo ponašanje smo čuli u Crnoj Gori, u Tivtu, gdje posjetio i Hrvatsko nacionalno vijeće, a po njegovim reakcijama, vidjelo se da ne poznaje Crnu Goru niti brige Hrvata tamo. Da ih poznaje, onda bi sigurno bio pokazao empatiju u mjesecu kada obilježavamo 33. godišnjicu zatočeništva stradanja civila u logoru Morinje, onda bi iskoristio taj trenutak, zapalio svijeću, položio vijenac i odao pijetet i poštovanje prema stradalim civilima - poručio je.

- Biti u Boki Kotorskoj, ne spomenuti ni M od tog zloglasnog logora Morinja, pokazati je da predsjednik ne vodi politiku hrvatskog interesa, već je ponizi i uništi gdje god može, ne samo Vladu koju stalno minira kako bismo stekli što bolju reputaciju, već da ponizi i hrvatskog čovjeka - dodao je.

U slučaju poziva Aleksandru Vučiću u Dubrovnik, Grlić Radman odgovara kako bi njegov nedolazak za Hrvatsku ''bio neuspjeh'' jer je ovako Srbija izrazila podršku Ukrajini. Otkrio je i kako je Plenković, u trenutku kada je Vučić na summitu rekao da se ne slaže s hrvatskom Vladom u stajalištu oko velikosrpske agresije, poručio kako se ''svi ostali za stolom, kao i Haški sud, slažu''.

- Smatramo da je dolazak predstavnika Srbije hrvatski uspjeh. Nije predsjednik Vlade Hrvatske došao u Beograd podržati Rusiju, već je predsjednik Srbije došao u Hrvatsku podržati Ukrajinu. To je veliki uspjeh. Ono što je bio rekao mislim da nema nikakvog utjecaja. Nije bilo drugačijih tonova, već zahvalnost i jedna vrlo ugodna atmosfera - kazao je.

- Predsjednik Milanović relativizira i dolazi u raskorak sa svojim izbornim stožerom, a to je oporba koja je sada jako stručna u međunarodnim odnosima koga i zašto treba pozivati. Oni ne razumiju agendu ni procese koji se događaju u međunarodnim odnosima. Jako su hrabri, ali hrabrost je za neuke. Neuka oporba se bori da je Milanović trebao biti pozvan, a on nema srama pojaviti se među onima koji podržavaju Ukrajinu, već je bio Zelenskog izbjegavao u Washingtonu. Oporba se nije dogovorila i uskladila strategiju nastupa, osramotili su se, kao i sam Milanović. Njegovi proruski stavovi su vrlo jasni - dodao je Grlić Radman.

Ministar žali što ''hrvatska javnost i dalje ne honorira postignuća hrvatske vlade''. Kad govori o Milanoviću, ministar smatra kako se ništa dobro ne može vidjeti u njegovih pet godina mandata. Poručio je i kako je njegova pobjeda ''gotovo nemoguća'' na predsjedničkim izborima, vjerujući kako će građani ''odabrati HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca''.

- Zar će građani glasati za takvu štetočinu poput Milanovića? Predsjednika koji umjesto da radi u interesu građana, on im šteti? Dovoljno je šest slova, a to je opoziv i to što prije, jer takve izjave su uistinu suprotne hrvatskoj politici. Otkad je Milanović predsjednik, sve je stalo, ništa se događa. Mi ne znamo o čemu je razgovarao s Vučićem u Tivtu. Sigurno nije razgovarao o nestalima, logorašima...- dodao je Grlić Radman.