Ministar Ružić imenovan u vladina stalna radna tijela

Novog ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružića, Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice u četvrtak imenovala u svoja stalna radna tijela te za svoga predstavnika u Gospodarsko-socijalnom vijeću (GSV) umjesto bivšeg ministra Marina Piletića.

Ružić je imenovana u Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku, Koordinaciju za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinaciju za gospodarstvo, Koordinaciju za demografiju i Administrativnu komisiju, a imenovan je i za predstavnika Vlade u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost.

Imenovan je i za člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Vijeća za upravljanje razvojem turizma, Međuresorne radne skupine za Europski semestar, Radne skupine za strateško usmjeravanje i pripremu stajališta Republike Hrvatske za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za razdoblje nakon 2027. te Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb.

Ružić je imenovan i za novog predsjednika Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika te za člana Povjerenstva za praćenje provedbe Operativnih programa nacionalnih manjina, kao i Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

Razriješen je, pak, s mjesta člana Upravnog vijeća Thalassotherapia – Crikvenica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije, a umjesto njega Vlada je kao novu članicu imenovala Šteficu Jagić Rađa.

Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. Vlada je predložila imenovanje Miroslava Matešića za člana Uprave do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. predložila je imenovanje Alena Gospočića za člana Uprave toga društva, do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.