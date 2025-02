Sramotan ispad ministra Šipića o amandmanu za posvojitelje: 'Neka to ne pokvari lijepi dan'

U Saboru je jednoglasno prihvaćen Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama: od 1. ožujka udvostručuje se jednokratna naknada za novorođeno dijete, povećava limit naknade za roditeljski dopust na 3000 eura, te produžuje očinski dopust. Iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete od 1. ožujka udvostručuje se s 309 na 618 eura, a limit naknade roditeljskog dopusta u trajanju šest mjeseci za jedno ili dvoje djece ako ga koristi jedan roditelj ili osam mjeseci ako ga koriste oba, povećava se s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života.

Most je predložio tri amandmana koja se tiču rodiljnog dopusta i naknada za roditelje koji su se ostvarili kroz posvojenje. Sva tri su odbijena.

Trenutak u kojem je zastupnik Mosta Ante Kojundžić zaplakao pogledajte na 3:02:24.

- Odbijen amandman 10 - Tražili smo da posvojitelji starije djece imaju jednaka prava na dopust kao i roditelji novorođenčadi. Odbijen amandman 12 - Predložili smo povećanje novčane naknade za posvojitelje na 114 posto proračunske osnovice. Odbijen amandman 18 - Tražili smo ravnopravnost posvojene djece u ostvarivanju novčane potpore - kažu iz Mosta.

Ministar Šipić je nakon Vlade komentirao izglasavanje.

- Zasigurno najvažnija vijest u moru loših vijesti je da je danas Sabor jednoglasno podržao izmjene i dopune Zakona rodiljnim i roditeljskim potporama i jak je dobro vidjeti da smo na toj točki koja je pitanje svih pitanja, a to je opstanak hrvatskog naroda kroz obitelj, kroz rađanje, kroz djecu, da smo postigli konsenzus. Želim se zahvaliti i vladajućim i oporbenim zastupnicima. Ponosan sam na to da ovo mlado ministarstvo, toliko osporavano i degradirano, danas je dobilo legitimitet u odluci koja donosi takvu novost - počeo je Šipić.

Novinari su ga pitali o Mostovim amandmanima i suzama zastupnika Ante Kujundžića.

- Vidio sam, naravno da je svatko od nas na djecu osjetljiv i naravno da mi je poznat slučaj mog kolege Ante, mogu reći i prijatelja, međutim javnosti moram reći da smo mi kroz ove izmjene i dopune zakona htjeli postići ravnopravnost sve djece i svih roditelja i nema apsolutno nikakve podjele na više ili manje vrijednu djecu. Zna se kako je reguliran, kroz obiteljski zakon, prava posvojitelja, ali i u ovom dijelu kojeg smo mi donosili, obuhvaćena su sva djeca pa i djeca posvojitelja. Mi gledamo da ta djeca, koja prolaze određene faze prelaska iz jednog načina života u drugi, imaju svu moguću potporu. To i imaju. Mi smo pokazali kroz izmjene da su nam jednakopravni svi koji su obuhvaćeni, i svi nam vrijede jednako. Ja konkretno ne bih ulazio u cijeli slučaj jer se možemo zaplesti u priču jesu li nam jedna djeca više ili manje vrijedna. Poštujem napor da se unaprijede neka prava i mi ćemo s kolegom Piletićem u čijem je to resoru, koordiniramo da na taj način unaprijedimo i druga prava. Ja ne bih volio da današnji takav lijep dan pokvari jedan detalj kojeg izrazito poštujem, samo ja sam biološki roditelj, a kolega je roditelj posvojitelj - rekao je Šipić.

Šipić: Mi smo osjetljiva Vlada

Upozoren da detalj o kojem priča, su posvojena djeca i njihovi roditelji, Šipić odgovara:

- Kad hoćete raspravljat, a ja ne želim raspravljat, sva djeca su već ostvarila prava. Radi se konkretno o tome da smo išli u povećanje prava i ne mogu prihvatiti da se na takav način, koji poštujem, i njega i svih onih više od stotinu takve djece, poštujem želju da se to unaprijedi. Ponavljam još jedan put, ne želim da se prihvati teza o Vladi koja nije osjetljiva ili ministru koji nije osjetljiv. Pokazuje našu osjetljivost današnje glasanje u Saboru - rekao je.

Novinari su ga opet pitali što s tim amandmanima Mosta nije valjalo i zašto su odbijeni.

- Po meni amandman nije dobro adresiran u cjelovitosti i uopće nije bio predmet izmjena i dopuna koje smo mi imali, a t su u prvom redu povećanje materijalnih prava i financijskih prava i potpora svim korisnicima rodiljnih potpora i isključivo zbog toga, i načina na koji sm podizali te potpore. Vlada smatra, pa i ja kao ministar, da šaljemo izričitu poruku da nam je stalo do ovih demografskih pitanja. U prvom redu da nam je stalo do djece, majčinstva, materinstva, roditeljstva, kako god želite i da nam je stalo do budućnosti, a to je da bez djece, bez ovog stava, garda i potpora, mi nećemo imati budućnost. Kolega Ante je digao ruku za ovaj Zakon, kao i njegov Klub, što dovoljno govori tome je li potpora upitna. Zahvaljujem njemu, svim zastupnicama i zastupnicima na izravnoj potpori - zaključio je.

Roditelji i posvojitelji su, dakle, u pravima koja proizlaze iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama izjednačeni, osim kada je riječ o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete, ako je ona već isplaćena biološkim roditeljima za to dijete. Ante Kujundžić, koji je sa suprugom posvojio troje djece, amandmanima je htio da se poveća naknada za posvojitelje, ali i da roditelji, koji posvoje djecu stariju od osam godina, imaju pravo na roditeljski dopust kao i posvojitelji male djece, kako bi olakšali djetetu prilagodbu na novo okruženje, stvorili obiteljsku vezu s djetetom, da se ono ne boji napuštanja i da se prilagodi na to da ima roditelje i obitelj i da nije samo. Na isto godinama upozorava i udruga Adopta.