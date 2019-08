Ministar Štromar tvrdi: Milan Bandić pokazuje nervozu

Ministar graditeljstva Predrag Štromar u subotu je komentirao poruke gradonačelnika Bandića da "ruke njegove stranke obvezuju i Štromara", rekavši da Bandić pokazuje nervozu, ali da će ministarstvo sa stručne strane, a ne političke, utvrditi jesu li izmjene GUP-a usklađene sa zakonom, a ako jesu, GUP će odobriti.

Gradski zastupnici odlučivat će o GUP-u tek nakon što mi damo mišljenje je li usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju. A to ćemo tek moći vidjeti kad dođe kod nas, kad ga predlože gradske stručne službe i kad mi sa stručne strane, a ne političke, utvrdimo je li sve u skladu sa Zakonom, istaknuo je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar za RTL Danas.

"Ako je sve u skladu sa zakonom, GUP će biti i odobren", poručio je.

Komentirajući poruku zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića "da "ruke njegove stranke obvezuju i Štromara" te upitan smatra li to pritiskom, Štromar je rekao da gradonačelnik možda tu pokazuje neku nervozu. Ponovio je da u ministarstvu ne odlučuju po politici, nego isključivo po struci.

"Gradonačelnik treba raditi svoj posao, on možda tu pokazuje neku nervozu, ali mi ne odlučujemo po politici nego isključivo po struci. Znamo što zakon nalaže i stručne službe Ministarstva odradit će posao po struci, a ne po politici", poručio je Štromar.

Na pitanje "što ako Bandić nastavi na takav način prozivati Vladu i premijera jer zaista može 'srušiti' Vladu s obzirom na podršku u Hrvatskom saboru", Štromar je rekao da je to Bandićeva politička odluka.

"To je njegova politička odluka. On mora razmišljati kako će politički odraditi svoj posao, ali njega su isto birali građani grada Zagreba. On se uvijek poziva na građane grada Zagreba, govori kako sluša samo njih. Evo, to je odlična prilika da ih sasluša", istaknuo je Štromar.

Smatra kako bi građani trebali imati više utjecaja na to kako bi grad trebao izgledati u budućnosti, a Prostorni plan i GUP su ti dokumenti koji stvarno određuju kamo će se i kako grad Zagreb razvijati.

Upitan je li u redu da Memorandum o takozvanom "Zagrebačkom Manhattanu", koji je Bandić potpisao u Dubaiju, bude tajan, bez obzira je li obvezujući ili nije, Štromar je rekao da je Bandić taj koji priprema i predlaže gradskim zastupnicima sve te političke odluke i gradski zastupnici su ti koji onda trebaju procijeniti što i kako i odlučiti o tomu hoće li prihvatiti ili neće to što predlaže gradonačelnik Bandić.