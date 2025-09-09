Ministar Šušnjar dodijelio 713 stipendija učenicima i svima poslao pismo sa zahvalama

Ministarstvo gospodarstva nakon pet godina ponovno je pokrenulo projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" s ciljem poticanja mladih na obrazovanje u zanimanjima koja su tražena i deficitarna na tržištu rada.

Učenička stipendija iznosi 2400 eura godišnje, a dodijeljeno je 713 stipendija u ukupnom iznosu od 1,711.200 eura. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar svim stipendistima povodom početka nove školske godine poslao pismo u kojem im je zaželio puno uspjeha, ali i zahvalio na odabiru obrtničkog zanimanja.

- Pokazao si hrabrost, odgovornost i odlučnost da gradiš svoju budućnost. Znanja i vještine koje stječeš tijekom školovanja imat će veliku vrijednost, za tebe, tvoju obitelj, ali i za gospodarstvo Republike Hrvatske. Obrtništvo je temelj stvaralaštva i poduzetnosti, a ti sada nastavljaš tu vrijednu tradiciju. Vjerujem da će tvoja marljivost, upornost i kreativnost biti snaga koja će ti otvarati nova vrata, ali i inspiracija onima koji dolaze iza tebe. Ministarstvo gospodarstva ponosno stoji uz tebe i podržava tvoj put kroz stipendiju - napisao je, između ostalog, ministar Šušnjar učenicima.

Ministarstvu je odobren projekt "Poticanje strukovnog obrazovanja - učenje temeljeno na radu" 2025-2029., financiran iz Europskog socijalnog fonda +, ukupne vrijednosti od čak 60 milijuna eura. Projekt se provodi s ciljem povećanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja.