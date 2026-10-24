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BYD

Ministar Šušnjar posjetio je kineskog auto diva: 'Hrvatska ima dobre osnove za ulaganja'

Piše 24sata,
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Ministar Šušnjar posjetio je kineskog auto diva: 'Hrvatska ima dobre osnove za ulaganja'
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Foto: x/ante šušnjar
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Ministar gospodarstva Ante Šušnjar posjetio je sjedište kineskog proizvođača električnih automobila BYD u Shenzhenu, gdje je razgovarao o mogućnostima ulaganja i širenja proizvodnje u Hrvatskoj.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar boravi u službenom posjetu Kini gdje obilazi velike tehnološke kompanije. Tijekom boravka u Shenzhenu predložio je čelnicima tvrtke BYD širenje proizvodnje na hrvatsko tlo, nudeći im strateške luke i stručnu radnu snagu.

Kineski proizvođač električnih automobila ugostio je hrvatsku delegaciju u svom modernom sjedištu u Shenzhenu. Ministar Ante Šušnjar tom je prilikom razgovarao sa zamjenicom generalnog direktora za Europu Jenny Ji te regionalnim direktorom Jeremyjem Wangom. Fokus razgovora bio je na potencijalnim ulaganjima u proizvodnju i baterijske tehnologije unutar Europske unije.

Ministar je Kinezima predstavio hrvatske prometne veze i luke kao idealnu osnovu za logistiku na europskom tržištu. Svoj posjet potkrijepio je i objavom na društvenim mrežama, gdje je pokazao fotografije s prijama u zgradi na kojima stoji natpis dobrodošlice na hrvatskom jeziku. Uz to, ministar je razgledao i najnoviju tehnologiju tvrtke, uključujući naprednu testnu platformu za vozila.

Foto: x/ante šušnjar

Prema njegovim riječima, ovakva bi suradnja mogla otvoriti brojne prilike za uključivanje domaćih tvrtki u međunarodne lance vrijednosti. Također, naglasio je veliki potencijal u zajedničkom razvoju tehnologija u kojem bi sudjelovali hrvatski fakulteti i istraživači.

*uz korištenje AI-ja

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