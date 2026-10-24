Ministar Šušnjar posjetio je kineskog auto diva: 'Hrvatska ima dobre osnove za ulaganja'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar boravi u službenom posjetu Kini gdje obilazi velike tehnološke kompanije. Tijekom boravka u Shenzhenu predložio je čelnicima tvrtke BYD širenje proizvodnje na hrvatsko tlo, nudeći im strateške luke i stručnu radnu snagu.

Kineski proizvođač električnih automobila ugostio je hrvatsku delegaciju u svom modernom sjedištu u Shenzhenu. Ministar Ante Šušnjar tom je prilikom razgovarao sa zamjenicom generalnog direktora za Europu Jenny Ji te regionalnim direktorom Jeremyjem Wangom. Fokus razgovora bio je na potencijalnim ulaganjima u proizvodnju i baterijske tehnologije unutar Europske unije.

Danas sam posjetio sjedište BYD-a u Shenzhenu, gdje su nam predstavili svoje planove za širenje proizvodnje unutar Europske unije. Predstavili smo hrvatske prednosti i potencijale kao lokaciju za ulaganja u proizvodnju, baterijske tehnologije i logistiku. Naše luke i prometne veze s europskim tržištima, uz znanje hrvatskih tvrtki i stručnjaka, dobra su osnova za takva ulaganja. O tome sam razgovarao s Jenny Ji, zamjenicom generalnog direktora za Europu, Ameriku, Bliski istok i Afriku, Jeremyjem Wangom, regionalnim direktorom za tržišta jugoistočne Europe te njihovim suradnicama. Suradnja s @BYDCompany može otvoriti prilike za uključivanje hrvatskih tvrtki u međunarodne lance vrijednosti, osobito kroz suradnju u njegovim europskim proizvodnim pogonima, kao i za zajednički razvoj tehnologija s našim fakultetima i istraživačima. Kroz industrijsku politiku @VladaRH potičemo ulaganja koja u Hrvatskoj razvijaju proizvodnju i otvaraju radna mjesta za kvalificirane stručnjake. — Ante Šušnjar (@susnjar_a) October 24, 2026

Ministar je Kinezima predstavio hrvatske prometne veze i luke kao idealnu osnovu za logistiku na europskom tržištu. Svoj posjet potkrijepio je i objavom na društvenim mrežama, gdje je pokazao fotografije s prijama u zgradi na kojima stoji natpis dobrodošlice na hrvatskom jeziku. Uz to, ministar je razgledao i najnoviju tehnologiju tvrtke, uključujući naprednu testnu platformu za vozila.

Foto: x/ante šušnjar

Prema njegovim riječima, ovakva bi suradnja mogla otvoriti brojne prilike za uključivanje domaćih tvrtki u međunarodne lance vrijednosti. Također, naglasio je veliki potencijal u zajedničkom razvoju tehnologija u kojem bi sudjelovali hrvatski fakulteti i istraživači.

*uz korištenje AI-ja