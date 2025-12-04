Obavijesti

JAČANJE STOČARSTVA

Ministar Vlajčić uručio ugovore vrijedne preko 900.000 eura

Ministar Vlajčić uručio ugovore vrijedne preko 900.000 eura
Zagreb: Izjave ministara nakon 131. sjednica Vlade | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u četvrtak je uručio ugovore korisnicima državnih potpora namijenjenih jačanju sektora stočarstva, vrijedne više od 900 tisuća eura

Riječ je, kako su naveli iz Ministarstva, o ugovorima dodijeljenim kroz dvije mjere kojima se podupiru županijski programi te rad uzgojnih udruženja. U okviru Mjere 3 - Potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva za razdoblje 2024.-2026., ove je godine Ministarstvo objavilo javni poziv na koji se prijavilo osam županija. Korisnicima je danas uručeno ukupno 200 tisuća eura potpore. Vlajčić je istaknuo važnost partnerstva između države, regionalne i lokalne razine. "Suradnja države, županija i lokalnih zajednica nije samo administrativna obveza, to je strateško partnerstvo", kazao je.

U komunikaciji s ljudima na terenu, kako je rekao, vide se svakodnevni izazovi i prilike, a Ministarstvo ima odgovornost osigurati stabilnost sektora, financijsku potporu i dugoročne programe koji čuvaju i podižu poljoprivredni sektor.

Upravo zato je Vlada ove godine donijela tri velika programa za sektor stočarstva, ukupne vrijednosti čak 740 milijuna eura, kazao je Vlajčić. "Time jasno poručujemo da želimo snažnu proizvodnju mesa, koja će biti otporna na tržišne poremećaje, klimatske rizike i globalne izazove", istaknuo je.

Pokretanje videa...

Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme! 01:07
Uzgajivači, ali i krmače u panici! Zbog afričke svinjske kuge sad je velika nestašica - sperme! | Video: 24sata Video

Dodijeljeni su i ugovori u okviru Mjere 4 - Potpora uzgojnim udruženjima, čiji je cilj jačanje organiziranosti uzgajivača te unaprjeđenje uzgojnih programa. Uručeno je 18 ugovora različitim udruženjima u ukupnoj vrijednosti 729 tisuća eura.

"Ovo je konkretna potpora, jasno ulaganje u kvalitetu, napredak i genetsko unapređenje naše stoke, kao i u modernizaciju sustava uzgoja. Istodobno, to je ulaganje u ljude, u udruge i uzgajivače koji svojim radom jačaju konkurentnost te osiguravaju stabilnost domaće proizvodnje mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda. Kroz zajednički rad se oblikuje znanje, dijele iskustva, jača pregovaračka snaga i osigurava kvalitetna provedba uzgojnih programa. Time se unaprjeđuje genetski potencijal naših populacija, ali i povećava dohodovnost proizvodnje“, zaključio je Vlajčić.

Iz Ministarstva su naveli kako u Hrvatskoj trenutačno djeluje 25 priznatih uzgojnih udruženja koja provode 60 uzgojnih programa za komercijalne i izvorne pasmine svih vrsta domaćih životinja. Velik dio aktivnosti provodi se u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu.

