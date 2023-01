Ministarstvo Centru za autizam Split nije uplatilo ni lipe od rujna, Ivošević: Šokirani smo

Centar za autizam Split od početka ove školske godine od nadležnog Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nije dobio nikakva sredstva, odnosno novac za pokrivanje troškova hrane, didaktike i prijevoza svojih učenika i štićenika. Kako doznajemo, nije im uplaćen novac za rujan, listopad, studeni i prosinac. Cijela priča o nemaru nadležnih institucija otkrila se nakon javne objave na društvenim mrežama u kojoj se splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević referira na organizaciju podjele besplatnih obroka u splitskim osnovnim školama kojima su oni osnivač. I tu spominje, kako naziva, jednu grotesku za kraj.

- Jedina ustanova koja je ugrožena da tokom siječnja prestane djeci davati obroke je Centar za autizam jer HDZ i njihovo Ministarstvo znanosti i obrazovanja još uvijek im nije uplatilo sredstva za prehranu za prvo polugodište!!! - istaknuo je Ivošević kojeg smo zamolili da nam objasni o čemu se ovdje radi.

Naime, i Centru za autizam osnivač je Grad Split, a kao samostalna ustanova djeluju posljednjih pet godina.

- Upute osnivačima osnovnih škola dobili smo 4. siječnja. Ostao nam je točno jedan radni dan da provjerimo kakva je situacija u školama s obzirom da su se oni, znajući za najave, već počeli ranije pripremati. Poslali smo upit svim školama kreću li s prehranom. Svi su nam rekli da kreću, da su spremni, jedino smo iz Centra za autizam dobili odgovor koji nas je šokirao i iznenadio, a to je da oni mogu krenuti 9. siječnja, ali da neće imati sredstva za završiti mjesec jer im Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije isplatilo ono što je trebalo za prvo polugodište. Tako su oni u problemu i to je službena informacija koju sam dobio od njih - objasnio nam je Ivošević. Kako neslužbeno doznajemo, u Centru za autizam troškove za rujan i listopad uspjeli su 'pokriti' i to od sredstava koja su im ostala od prošle godine. Nešto nisu uspjeli platiti, kao primjerice dobavljače, niti za studeni niti za prosinac.

Grad Split kao osnivač također financira Centar za autizam, i kako nam kažu naši sugovornici, tu nema nikakvih problema. Zahtjev za financiranjem nadležnom Ministarstvu iz Centra za autizam uputili su još u rujnu. Suglasnost je, istina, došla, ali ne i novac. Doznajemo i da novac države uvijek kasni, ali ovako nešto se nikad nije dogodilo. Sredstva za prvo polugodište obično bi bila uplaćena do prosinca, ali nikad se u novu godinu nije ušlo bez novca. Inače, u Centru se učenicima služi doručak, ručak i užina. Oni će također dobiti dodatnih deset kuna po djetetu do 21 godinu, pa će im tako ručak biti obilniji. No, uvjeravaju nas naši sugovornici, djeca iz Centra za autizam sigurno neće ostati bez obroka.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zasad nam nije odgovorilo na upit o Centru za autizam Split.

