Ministarstvo dalo zeleno svjetlo Školi primijenjene umjetnosti, od ponedjeljka na Velesajmu?

Učenici zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) od ponedjeljka će najvjerojatnije započeti s praktičnom umjetničkom nastavom u paviljonima Zagrebačkog velesajma. Preseljeni su tamo iz svog prostora u središtu grada u zgradi koju dijele s Muzejem za umjetnost i obrt na kojem je ovaj tjedan započela obnova.

Kako smo pisali ovih dana, nastava na Velesajmu trebala je započeti ovaj tjedan, no predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u nadzoru su utvrdili više nedostataka zbog kojih je nastava odgođena. Primjerice, nije bilo dovoljno oznaka koje su pokazivale gdje je škola - u Kineskom paviljonu, te u 24. i 34. paviljonu, nisu postavljene sigurnosne brave, te nisu riješeni zasebni sanitarni čvorovi. Ovaj petak, na Velesajmu su se opet našli svi - predstavnici Ministarstva, Grada Zagreba, škole i roditelja. Neslužbeno doznajemo kako je Ministarstvo dalo zeleno svjetlo za početak nastave, uz još nekoliko stvari koje treba doraditi, a za što je Grad dobio rok od nekoliko tjedana.

Zagreb: Obilazak privremenih prostora ŠPUD-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nema zvučne izolacije

- Iskreno se nadam da škola počinje u ponedjeljak, mi smo u ova četiri dana nastojali ukloniti sve zamjerke s prvog obilaska Ministarstva. Ja se nadam da ćemo danas dobiti zeleno svjetlo i da ćemo od ponedjeljka startati - kazao je za 24sata dogradonačelnik Luka Korlaet dok je još trajao nadzor.

Roditelji učenika su, podsjetimo, iznijeli brojne kritike na sam prostor, kao i na kašnjenje početka praktične nastave. Nastavu iz općih predmeta učenici ŠPUD-a imaju u zgradi gimnazije na Kajzerici, relativno blizu Velesajma. Problem s Velesajmom je, kako su nam kazali, neuređen prostor jako loše akustike, jer će ateljei i radionice biti odvojeni samo panelima. Nisu sigurni hoće li im biti toplo, a činjenica je i da te paviljone koriste i drugi zakupci. Primjerice, u Kineskom paviljonu nalazi se i sportska dvorana. Osim što u prostor može ulaziti tko god hoće, djeca neće imati ni odvojene toalete, upozorili su.

Foto: 24sata

'Toaleti će biti odvojeni'

Na zamjerke roditelja Korlaet ističe kako ih može razumjeti.

- Što se tiče akustike, prostor sigurno nije idealan jer je otvoren, ali to ćemo rješavati u hodu. Imamo već neke ideje kako smanjiti eho i žamor i to ćemo u naredno vrijeme podesiti. Higijenski uvjeti su bili jedna od zamjerki, odnosno zahtjeva Ministarstva obrazovanja, da sanitarni čvorovi budu izdvojeni samo za školu. I to smo riješili, škola sad ima sanitarne čvorove koje koriste samo oni, a ne ostali zakupci prostora. - pojasnio je Korlaet.

Predsjednica roditeljskog vijeća ŠPUD-a Marina Perica Krapljanov kazala nam je kako Grad Zagreb surađuje sa školom u svakom detalju i dali su garancije kako će svi nedostaci biti ispravljeni.

Zagreb: Obilazak privremenih prostora ŠPUD-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kompleksno preseljenje

- Učenici teorijsku i praktičnu nastavu imaju podijeljenu na tjedne. Dio učenika koji je ovaj tjedan trebao imati praktičnu nastavu obilazio je izložbe , imali su projektnu nastavu na terenu, tako da nisu toliko osjetili ovaj problem - dodala je.

I ona se nada da će sve biti spremno za ponedjeljak. Ravnatelj ŠPUD-a Filip Pintarić kaže nam kako je preseljenje bilo izuzetno kompleksno. Od brojnih tehničkih zahtjeva do izvođača koji su odustajali do posla, te je zbog toga početak nastave sa studenog preseljen na prosinac, pa siječanj.

Zagreb: Obilazak privremenih prostora ŠPUD-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Škola jedinstvena u Europi

- Morali smo preseliti kompletne ateljee, primjerice, peći za taljenje, sve alate svakog našeg smjera, svu opremu... Moram podsjetiti da ovaj proces traje već tri godine, u Zagrebu jednostavno nema dovoljno velikog prostora u kojem bi se naša škola mogla adekvatno smjestiti. Velesajam je po tom pitanju najbolje odgovarao, no i nas je iznenadilo kad smo shvatili koliko ima posla da se sve prilagodi. Nažalost, kao da nema svjesnosti o tome kolika je društvena vrijednost ŠPUD-a i za Zagreb i za Hrvatsku, pa nema razumijevanja ni za ovo preseljenje. Mi jednostavno nismo gimnazija, već škola s posebnim zahtjevima i povijesnom vrijednošću - kaže on.

Nikome nije lako palo ovo preseljenje, no nadaju se da će se učenici brzo prilagoditi. Svima u ŠPUD-u ipak je najvažnije da se škola vrati u svoj originalni prostor, u zgradu koju je Herman Bollé izgradio upravo zbog osnivanja škole primijenjene umjetnosti. Inače, ovo je još jedina umjetnička srednja škola u ovom dijelu Europe. Učenici dobivaju specifična znanja koja im pomažu u bilo kojoj vrsti posla, od kreativnosti, timskog rada, pronalaženja rješenja iz nekog drugog kuta. Poslije završenog ŠPUD-a, oni poslove pronalaze u svim područjima, od obrazovanja do IT-industrije, ističe ravnatelj. Zato mu je žao što se u ŠPUD-u govori samo kao o problemu, umjesto da se školu prihvati kao društvenu vrijednost.

Zagreb: Radovi na obnovi Škole za primjenjenu umjetnost i dizajn | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ipak odvojene obnove

A iako se prošlog ljeta razgovaralo o tome da se objedine poslijepotresne obnove Muzeja za umjetnost i obrt, te ŠPUD-a, koji dijete zgradu Hermana Bolléa u središtu Zagreba, do toga nije došlo. S obzirom na to da je MUO već imao raspisane projekte, točno određene troškovnike, financiranje - vlastito, preko EU fondova i iz države, bilo je nemoguće ponovo raspisivati novi projekt. A na ŠPUD-u je prije tri godine već odrađena prva faza, onda je sve stalo, a nova gradska uprava nakon odlaska Milana Bandića morala je izraditi nove projekte obnove.

Luka Korlaet nam je potvrdio kako će kroz par tjedana biti otvorena javna nabava za izvođače, te ako sve bude u redu, do lipnja ili srpnja prvi izvođači bi mogli ući u prostor. Obnova ŠPUD-a potrajat će oko dvije godine.