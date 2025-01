Škola za primijenjenu umjetnost čeka inspekciju ministarstva, no roditelji su nezadovoljni

Otkako je Zagreb oštetio potres prije više od četiri godine, učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) nastavu iz općih predmeta pohađaju u zgradi IV. gimnazije u Novom Zagrebu. Praktičnu umjetničku nastavu imali su u zgradi škole u središtu Zagreba, koju ŠPUD dijeli s Muzejem za umjetnost i obrt. Sad započinje cjelovita obnova zgrade koju je gradio Herman Bollé, a umjetnička nastava trebala je biti preseljena u paviljone Zagrebačkog velesajma još na početku ove školske godine.

Taj rok je potom pomaknut na početak drugog polugodišta, no učenici ŠPUD-a još nisu započeli s praktičnom nastavom. Nezadovoljni roditelji javili su se medijima. Osim što dobivaju kontradiktorne informacije, nisu zadovoljni ni prostorom na Velesajmu.

Zagreb: Obilazak privremenih prostora ŠPUD-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Informacije dobivamo na kapaljku, a i to što dobivamo, nikako nas ne zadovoljava. Mi smo tek pred početak ovog drugog polugodišta dobili obavijest kako će djeca praktičnu nastavu imati online, a onda su im rekli kako će ovaj, ali i sljedeći tjedan obilaziti izložbe. Pa to zaista nije u redu, a mi ne znamo kome da se više obratimo - kazala nam je majka učenice prvog razreda.

Drugi roditelji s kojima smo razgovarali nezadovoljni su jer ih iz Vijeća roditelja uvjeravaju kako će sve biti u redu, no prema svemu što su vidjeli, prostor je neadekvatan. Boje se da će biti hladno. Praktična nastava odvijat će se u istočnom dijelu Kineskog paviljona, te u 24. i 34. paviljonu.

- Prvo smo čuli kako će se naša djeca morati micati iz prostora kad su izložbe i događanja na Velesajmu, pa kakva bi to nastava trebala biti. Onda su nam rekli kako se to ipak neće događati. Ipak, prema fotografijama koje smo dobili, to uopće ne izgleda adekvatno za takvu vrstu nastave. Prostor je prevelik, razdijeljen je panelima, što znači da će se sve čuti, akustika je općenito loša tamo, možete misliti kako će to biti kad svi krenu raditi, nastavnici im davati upute, a oni se dovikivati - govori nam otac učenika trećeg razreda.

Ministarstvo tražilo popravke

Posebno su nezadovoljni roditelji maturanata, čija djeca za šest mjeseci polažu završni rad i državnu maturu, a nastava im je na čekanju. Nastava, pak, nije započela ovaj tjedan jer su predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pri pregledu prošli tjedan otkrili neke manje nedostatke - ulaz u prostor nije bio adekvatno obilježen da se radi o školi, trebalo je zamijeniti brave, isl. Novi pregled je u petak, pa se svi nadaju da će sve biti spremno da u ponedjeljak započne praktična nastava na Velesajmu.

'Prostor nije loš'

- Ono što je potrebno jest da svi komuniciraju iskreno i transparentno. Prostor na Velesajmu nije odobrilo resorno ministarstvo. I nemojte misliti da je taj prostor loš, jer nije. Prošli smo njime kada tamo nije bilo ništa te smo imali i zajednički obilazak krajem prošle godine. Gradonačelnik si je dao truda i organizirao da se Boat show, koji je bio dio ugovora, makne iz te hale. Nije stoga da gradska uprava ništa nije učinila. Mogli su nam već i školu obnoviti, ali, eto, strpljivo čekamo - kazala je za Večernji list Magdalena Dropulić iz Vijeća roditelja, inače majka maturantice.

Iz Grada su za Večernji potvrdili kako će do ponedjeljka sve biti spremno. Bit će ugrađeni i dodatni grijače, te bukobrani kako bi se što više odijelili prostori različitih ateljea. Toalete u paviljonima moći će koristiti samo učenici. Na ulazu u sva tri paviljona bit će zaštitari, prema novim sigurnosnim mjerama za škole.