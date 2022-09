Obavljen nadzor nad socijalnim centrom: Djeca ostaju s mamom Mihaelom, uključila se i policija!

Gotov je upravni nadzor nad Centrom za socijalnu skrb nadležnim za slučaj Mihaele, koju je bivši suprug gotovo ubio 2019. udarajući je metalnim utezima pred maloljetnom djecom.

- Taj dan je došao vidjeti djecu, rekla sam im da se zabave s tatom. Zvao me da se vratim po vrećicu. Unutra su bili metalni utezi kojima me udarao - ispričala nam je Mihaela prije tjedan dana. Dobio je četiri godine i deset mjeseci zatvora, izlazi za godinu i dva mjeseca, a Mihaela nam je rekla kako su već počeli pritisci Centra za socijalnu skrb.

- Vrše pritisak na mene, zvuči nevjerojatno, ali pitaju me što ću s djecom jer on izlazi i zna gdje sam - ispričala nam je tad.

Seljaka se po državi, pokušava zaštititi sebe i djecu, no on nekako uvijek sazna gdje je.

- Promijenila sam prezime, seljakala se po Zagrebu i Hrvatskoj, a prvi put je upravo Centar njemu odao moju novu adresu jer su dostavili te podatke u spis uz napomenu da više nisu nadležni za nas kad smo se preselili. On ima uvid u spis i tako je vidio gdje smo se točno preselili - rekla je.

Uključio se MUP, Centar je dobio zadatke i rokove

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnog rada je zaključilo da Centar nije postupio onako kako su im rekli, jer, kako su napisali u svom odgovoru, svakako nisu Centru rekli da Mihaeli uzme djecu. Pa su im poslali upravni nadzor, a na adresu 24sata stiglo je očitovanje od samog Centra. Radi zaštite Mihaele i njene djece, nećemo navesti o kojem je točno Centru riječ.

- Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju, ovaj CZSS je angažirano radio na iznalaženju i poduzimanju odgovarajućih radnji i aktivnosti te mjera usmjerenih na zaštitu prava i dobrobiti djece i majke, kao žrtava obiteljskog nasilja, s krajnjom svrhom i ciljem upravo zaštite sigurnosti mlt. djece i majke, međutim, utvrđeno je kako je radi kompleksnosti cjelokupne situacije i vrlo visokog rizika, bilo potrebno zauzeti podrobniji i sveobuhvatniji pristup, koji je trebao uključivati pojačanju međuresornu suradnju te veću inicijativu nadležnoga centra prema drugim nadležnim tijelima, primarno pravosudnog i sigurnosnog sustava - započinje očitovanje,

Drugim riječima, nisu poduzeli dovoljne korake s obzirom na težinu situacije.

- Po provedenom nadzoru, ovom Centru je dana 28.9.2022., izdana detaljna Pojedinačna uputa s konkretnim mjerama za postupanje, sa rokovima ispunjenja, za svaku od mjera bez odgode, uz obvezu izvještavanja stranke o poduzetome. U daljnjoj komunikaciji po predmetnom slučaju, potrebno je primarno voditi računa o zaštiti najboljeg interesa mlt. djece te osigurati pravo na tajnost podataka, čijim bi se otkrivanjem mogla ugroziti sigurnost majke i mlt. djece, kao žrtava nasilja, što uključuje i javno objavljivanje podataka, sa posebnim naglaskom na javnu komunikaciju na društvenim mrežama. U odnosu na saznanja svih ovlaštenika postupanja, o informacijama koje tijela međusobno razmjenjuju, odlučeno je kako je, radi provedbe daljnjeg postupanja u predmetnom slučaju, komunikaciju Centra sa svim drugim akterima provoditi na način da se ista provodi putem resornog ministarstva, kako bi se izbjeglo da se daju informacije o lokaciji nadležnog centra, a samim time da se učine vidljivim i podatci o tome na kojem se području majka i djeca nalaze (visoki sigurnosni rizik) - nastavljaju.

Očitovali su se i oko toga što je Mihaelina bivša svekrva nekako saznala njenu novu adresu. U sve se uključio i MUP koji sad istražuje kako je to moguće.

- U odnosu na informaciju da je majka bivšeg supruga službenim putem saznala gdje se majka djece preselila, resorno Ministarstvo nas je obavijestilo kako su primili službenu informaciju od strane Ministarstva unutarnjih poslova kako se u svezi navedenoga vrše izvidi. Ovaj CZSS i nadalje poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, žurno i bez odgode, uz pojačanu međuresornu suradnju sigurnosnih i pravosudnih tijela, te vodeći računa o daljnjem izbjegavanju sigurnosnih rizika i potrebi vođenja računa o tajnosti podataka, u odnosu na sve informacije vezane uz majku i djecu - zaključuju.

Iz Ministarstva stiže šturije priopćenje, ali potvrđuje da su u Centru dobili zadatke i rokove.

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provelo je izvanredni upravni nadzor nad radom i postupanjem trenutno nadležnog Centra za socijalnu skrb u konkretnom predmetu. Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju, Centar je angažirano radio na iznalaženju i poduzimanju odgovarajućih radnji i aktivnosti te mjera usmjerenih na zaštitu prava i dobrobiti djece i majke, kao žrtava obiteljskog nasilja, s krajnjom svrhom i ciljem upravo zaštite sigurnosti mlt. djece i majke. Međutim, radi kompleksnosti cjelokupne situacije i vrlo visokog rizika, bilo je potrebno zauzeti podrobniji i sveobuhvatniji pristup, koji je trebao uključivati pojačanju međuresornu suradnju te veću inicijativu nadležnoga Centra prema drugim nadležnim tijelima, primarno pravosudnog i sigurnosnog sustava. Po provedenom nadzoru, Centru je izdana detaljna pojedinačna uputa s konkretnim mjerama za postupanje, s rokovima ispunjenja, za svaku od mjera bez odgode, uz obvezu izvještavanja stranke o poduzetome - javljaju.

Podsjetimo, Mihaelinu zadnju adresu saznala je i njegova majka, a policija ju je obavijestila da je netko s njenim potpisom zatražio u Zagrebu ispis svih njenih prebivališta.

- I Centar za socijalnu skrb i ja smo saznali da zna moju novu adresu kad je njegova majka predala zahtjev za viđanje djece. On ih ne smije vidjeti, ta odluka je na neodređeno. Ali ona ima pravo tražiti viđanje, što je i napravila. U toj tužbi je navela našu novu adresu. Nije nam bilo jasno kako je došla do nje. Nije nam bilo jasno ni kako je on došao do moje treće adrese u Zagrebu, gdje smo bili prije ovog mjesta gdje smo sad, dok mi nedavno nije došao doma policajac i rekao da oni vide u sustavu da je zahtjev za uvid u sva moja prebivališta predan u Zagrebu i to s mojim potpisom. Ja to nisam tražila. Pokazao mi je taj papir, tu je moj potpis, ali nije moj, netko ga je falsificirao. Sad se valjda i to istražuje, očito je tu još neko kazneno djelo - objašnjava.

Centar za socijalnu skrb je teret zaštite nje i njene djece od očito opasnog nasilnika stavio na nju, a spomenuli su joj čak i izdvajanje djece, odnosno oduzimanje. Mihaela nam je dala na uvid dokumentaciju iz koje se vidi da je zatražila dodatno pojašnjenje od ravnateljice Centra oko toga što znači 'izdvajanje djece', odnosno znači li to da će joj uzeti djecu da ih zaštite kad nasilnik izađe iz zatvora.

'Psihički nestabilna, agresivna i opasna osoba'

Ravnateljica Centra u odgovoru navodi da je psihijatrijsko vještačenje utvrdilo da je njen bivši suprug psihički nestabilna, agresivna i opasna osoba i da su po naputku Ministarstva predložili sigurnu kuću te da Centar razmatra potrebu pokretanja postupka lišenja roditeljskih prava njenog bivšeg muža.

Na taj dopis, Mihaela ponovno šalje pitanja, od toga mogu li joj garantirati da bivši neće saznati njihovu novu adresu ako je svaki puta do sad saznao i to uz pomoć institucija do toga da joj pojasni što znači izdvajanje djece.

- Voditeljica mjere mi je rekla da možemo samo nagađati i da mi to Vi trebate objasniti. Ona mi je pojasnila da se to radi kad su djeca zlostavljana, zanemarena, ako roditelj puno pije pa su djeca gladna i prepuštena sama sebi, za što je i sama rekla da kod nas nije slučaj, pa Vas molim da mi pojasnite - pitala je.

Na to, od ravnateljice Centra dobiva odgovor da nema potrebe za njihovim daljnjim očitovanjima jer su se svi dovoljno očitovali. No očito je Ministarstvo zaključilo drugačije pa je sad preuzelo svu daljnju komunikaciju i koordinaciju institucija u Mihaelinom slučaju.

