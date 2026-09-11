Nakon incidenta u Elektrostrojarskoj školi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih brzo je reagiralo te u školu šalje krizni tim kako bi pružili podršku i pomogli u rješavanju situacije.
Ministarstvo nakon napada u zagrebačkoj školi: 'U školu će biti upućen krizni tim...'
Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah po saznanju o incidentu u u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu otišli su u školu te su u kontaktu sa sa svim nadležnim službama, a u školu će biti upućen krizni tim, rečeno je Hini u petak iz Ministarstva.
"Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je upoznato incidentom u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu. Odmah po saznanju za ovaj događaj, predstavnici Ministarstva su otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u ovaj događaj. U školu će također biti upućen krizni tim", navode iz MInistarstva.
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U školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, neslužbeno spremačicu, nakon čega je uhićen.
Prema informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, danas oko 8 sati ujutro jedan je učenik oštrim predmetom nanio ozljede drugom učeniku i djelatnici ustanove.
Ozlijeđenim osobama odmah je pružena liječnička pomoć, no kvalifikacija njihovih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Napadač je ubrzo stavljen pod nadzor policije.
Na mjestu događaja u tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv ovog napada.
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