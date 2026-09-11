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NAPAD NOŽEM

Ministarstvo nakon napada u zagrebačkoj školi: 'U školu će biti upućen krizni tim...'

Piše HINA,
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Ministarstvo nakon napada u zagrebačkoj školi: 'U školu će biti upućen krizni tim...'
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Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Nakon incidenta u Elektrostrojarskoj školi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih brzo je reagiralo te u školu šalje krizni tim kako bi pružili podršku i pomogli u rješavanju situacije.

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah po saznanju o incidentu u u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu otišli su u školu te su u kontaktu sa sa svim nadležnim službama, a u školu će biti upućen krizni tim, rečeno je Hini u petak iz Ministarstva.

"Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je upoznato incidentom u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu. Odmah po saznanju za ovaj događaj, predstavnici Ministarstva su otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u ovaj događaj. U školu će također biti upućen krizni tim", navode iz MInistarstva.

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Incident u jednoj srednjoj školi VIDEO
Incident u jednoj srednjoj školi | Video: čitatelj/24sata

U školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, neslužbeno spremačicu, nakon čega je uhićen.

Prema informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, danas oko 8 sati ujutro jedan je učenik oštrim predmetom nanio ozljede drugom učeniku i djelatnici ustanove.

STRAVA U zagrebačkoj školi izboden učenik i spremačica. Napadač je iz iste škole. Odgođena nastava
U zagrebačkoj školi izboden učenik i spremačica. Napadač je iz iste škole. Odgođena nastava

Ozlijeđenim osobama odmah je pružena liječnička pomoć, no kvalifikacija njihovih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Napadač je ubrzo stavljen pod nadzor policije.

Na mjestu događaja u tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv ovog napada.

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Komentari 23
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