Ministarstvo nakon napada u zagrebačkoj školi: 'U školu će biti upućen krizni tim...'

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odmah po saznanju o incidentu u u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu otišli su u školu te su u kontaktu sa sa svim nadležnim službama, a u školu će biti upućen krizni tim, rečeno je Hini u petak iz Ministarstva.

"Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je upoznato incidentom u Elektrostrojarskoj školi u Zagrebu. Odmah po saznanju za ovaj događaj, predstavnici Ministarstva su otišli u školu. U kontaktu smo također sa svim službama uključenima u ovaj događaj. U školu će također biti upućen krizni tim", navode iz MInistarstva.

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U školi u zagrebačkoj Konavoskoj ulici učenik je u petak ujutro oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu, neslužbeno spremačicu, nakon čega je uhićen.

Prema informacijama iz Policijske uprave zagrebačke, danas oko 8 sati ujutro jedan je učenik oštrim predmetom nanio ozljede drugom učeniku i djelatnici ustanove.

Ozlijeđenim osobama odmah je pružena liječnička pomoć, no kvalifikacija njihovih ozljeda zasad nije službeno potvrđena. Napadač je ubrzo stavljen pod nadzor policije.

Na mjestu događaja u tijeku su očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv ovog napada.