Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE VEĆE MIROVINE

Ministarstvo napalo Možemo!: ‘To je lažna briga za branitelje radi popravljanja imidža’

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo napalo Možemo!: ‘To je lažna briga za branitelje radi popravljanja imidža’
Zagreb: Svečani ispraćaj 8. hrvatskoga kontingenta u NATO-ovu aktivnost prednjih kopnenih snaga u Mađarsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministarstvo hrvatskih branitelja poručilo je u četvrtak da stranka Možemo! inicijativom za povećanjem mirovina braniteljima umirovljenima po općim propisima pokazuje lažnu brigu za branitelje kao paravan za popravljanje narušenog imidža

Admiral

Saborski zastupnici stranke Možemo! Draženka Polović i Damir Bakić predstavili su u četvrtak prijedlog izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a predlažu povećanje mirovina branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i umirovljeni su prema općim propisima.

"Stranka koja je godinama gradila svoj politički put na marginalizaciji vrijednosti Domovinskog rata, sada odjednom pokazuje naprasnu i sumnjivu brigu za materijalni status braniteljske populacije", poručilo je Ministarstvo. 

Navode da su predstavnici Možemo! kroz kampanju “Branili smo slobodu” naglašavali da se protive “monopoliziranju narativa” o braniteljima te su se jasno distancirali od braniteljskih udruga.

Kažu i da je stranka Možemo! u svom prijedlogu Zakona prepoznala samo dio braniteljske populacije, bez cjelovitog sagledavanja mirovinskog sustava te da takvi prijedlozi mogu zvučati atraktivno, ali ne nude dugoročno održivo rješenje.

'ISPRAVLJAMO NEPRAVDU' Možemo! predlaže uvećanje mirovina za branitelje koji rade
Možemo! predlaže uvećanje mirovina za branitelje koji rade

"Djelomične intervencije bez jasnog fiskalnog okvira i bez uvažavanja svih skupina stvaraju neravnotežu i otvaraju nova pitanja umjesto da ih zatvaraju", ocjenjuje Ministarstvo. 

Navode da se ne može zanemariti ni politički kontekst u kojem se takvi prijedlozi pojavljuju. Stranke koje su godinama pokazivale branitelje u negativnom kontekstu, a povremeno i dovodile u pitanje opseg njihovih prava, danas se nastoje predstaviti kao nositelji brige za braniteljsku populaciju, kažu u Ministarstvu. 

Poručuju također da je, za razliku od parcijalnih i politički motiviranih inicijativa koje se povremeno pojavljuju u javnosti, njihov pristup cjelovit i sustavan.

"Naša politika prema braniteljima nije rezultat trenutne političke potrebe, već dugogodišnjeg rada i konkretnih mjera. Nakon zatečenih nepravilnosti i pravne neujednačenosti iz ranijih razdoblja prije Vlade Andreja Plenkovića, proveli smo niz važnih intervencija", istaknulo je Ministarstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026