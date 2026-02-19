Ministarstvo napalo Možemo!: ‘To je lažna briga za branitelje radi popravljanja imidža’

Saborski zastupnici stranke Možemo! Draženka Polović i Damir Bakić predstavili su u četvrtak prijedlog izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a predlažu povećanje mirovina branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i umirovljeni su prema općim propisima.

"Stranka koja je godinama gradila svoj politički put na marginalizaciji vrijednosti Domovinskog rata, sada odjednom pokazuje naprasnu i sumnjivu brigu za materijalni status braniteljske populacije", poručilo je Ministarstvo.

Navode da su predstavnici Možemo! kroz kampanju “Branili smo slobodu” naglašavali da se protive “monopoliziranju narativa” o braniteljima te su se jasno distancirali od braniteljskih udruga.

Kažu i da je stranka Možemo! u svom prijedlogu Zakona prepoznala samo dio braniteljske populacije, bez cjelovitog sagledavanja mirovinskog sustava te da takvi prijedlozi mogu zvučati atraktivno, ali ne nude dugoročno održivo rješenje.

"Djelomične intervencije bez jasnog fiskalnog okvira i bez uvažavanja svih skupina stvaraju neravnotežu i otvaraju nova pitanja umjesto da ih zatvaraju", ocjenjuje Ministarstvo.

Navode da se ne može zanemariti ni politički kontekst u kojem se takvi prijedlozi pojavljuju. Stranke koje su godinama pokazivale branitelje u negativnom kontekstu, a povremeno i dovodile u pitanje opseg njihovih prava, danas se nastoje predstaviti kao nositelji brige za braniteljsku populaciju, kažu u Ministarstvu.

Poručuju također da je, za razliku od parcijalnih i politički motiviranih inicijativa koje se povremeno pojavljuju u javnosti, njihov pristup cjelovit i sustavan.

"Naša politika prema braniteljima nije rezultat trenutne političke potrebe, već dugogodišnjeg rada i konkretnih mjera. Nakon zatečenih nepravilnosti i pravne neujednačenosti iz ranijih razdoblja prije Vlade Andreja Plenkovića, proveli smo niz važnih intervencija", istaknulo je Ministarstvo.