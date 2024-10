Ministarstvo o problematičnom dječaku: Molimo za empatiju; Roditelji: Tko štiti našu djecu?

Psuje, i to takve psovke, kakve naša djeca nikad nisu čula. Pokazuje svima srednji prst, seksualno ih uznemirava. Stalno govori o seksu te o muškim i ženskim spolnim organima. Mi nismo puritanci, ali ovaj njegov način je vulgaran i ne dozvoljavamo da se tako obraća našoj djeci, rekla je majka učenika koja je u petak došla na prosvjed pred zagrebačku školu u koju su premjestili problematičnog učenika.

Priča koja već tjednima šokira javnost, nažalost, dobila je neslavni nastavak. Dječak je toliko maltretirao druge učenike da se cijeli razred ispisao iz škole. Očajni roditelji prije toga su dvije godine tražili od škole da poduzme mjere, da djetetu pruži stručnu pomoć, da zaštiti njihovu djecu. Nakon objave u medijima i velikog skandala, institucije i službe donijele su odluku da ga prebace u drugu školu.

Počeo ju je pohađati ovaj tjedan. No nastavio je s problematičnim ponašanjem i u novom razredu. Roditelji učenika iz tog razreda u petak djecu nisu poslali na nastavu nego su se okupili ispred škole i otišli na razgovor s ravnateljem. Nakon sat vremena razgovora bili su izrazito nezadovoljni.

- Nije nam ponudio gotovo ništa. Rekao je da nam ne može pomoći i da mora nekako zbrinuti to dijete. A što je s našom djecom? Koga on štiti? Ranije nam je izgledao kao razuman čovjek, ali sad izgleda kao da štiti roditelje tog dječaka - govorili su uglas ljutiti roditelji.

Dodali su da ne žele ništa loše dječaku zbog kojeg se podignula hajka te kako bi voljeli da mu se pomogne na adekvatan način. Tvrde da neće odustati od namjere da zaštite svoju djecu.

Dobio je pomoćnika

Zašto su dopustili da situacija ovako eskalira i tko je odgovoran, jer je i to dijete žrtva, pokušali smo doznati na više strana. Pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje, Luka Juroš, početkom rujna izjavio je da je dijete upućeno školskom rehabilitacijskom edukatoru. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih izvijestili su nas da je dobilo pomoćnika u nastavi.

- Prije svega napominjemo kako je riječ o djetetu koje ima 10 godina te apeliramo na roditelje, a i ostale koji žele doprinijeti rješavanju ovog slučaja, na empatiju i ljudskost. Ministarstvo, kao i do sada, stoji na raspolaganju školi za svu pomoć koju škola zatraži. Ministarstvu obrazovanja na prvome mjestu uvijek je interes djeteta i njegovo pravo na obrazovanje. Škola ima ekipiranu stručnu službu - navode u ministarstvu.

Ravnateljice i ravnatelji s kojima smo razgovarali redom ne žele imenom u javnost, no svi govore isto: Škola je jednostavno nemoćna, ovo je direktna odgovornost Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR). Kako nam tumače, ravnatelj, odnosno škola, slučaj prijavljuje Zavodu ako ne uspiju s roditeljima dogovoriti primjeren oblik obrazovanja za dijete, asistenta, odlazak na terapiju, odnosno ako roditelji ne surađuju. To propisuje i Protokol Ministarstva socijalne politike o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, donesen u travnju ove godine. Uz Zavod, nadležna je Agencija za odgoj i obrazovanje. No često do prijave dolazi prekasno, baš kao u ovom slučaju.

U Zagrebu 362 prijave nasilja

Nasilna ponašanja treba prijaviti i policiji, no kažu nam da policija uglavnom samo bilježi događaj. Njihova su iskustva da suradnje nema te da predugo čekaju intervenciju Zavoda. Na to je upozoravala i pravobraniteljica za djecu. Zadnja je mjera premještanje učenika u drugu školu jer osnovno obrazovanje je obavezno. I time je "problem riješen".

S druge strane, iz svih nadležnih institucija kažu: Sve je odrađeno po pravilima i protokolima. Iz nove škole već su zatražili podršku Agencije za odgoj i obrazovanje. Iz Gradskog ureda za obrazovanje za Hinu su naveli kako je "ovaj slučaj ukazao na nužnost revizije i izmjena postojećih propisa koje će školama i drugim tijelima omogućiti dodatne ovlasti". U protekloj godini u srednjim i osnovnim školama Grada Zagreba bile su 362 prijave vršnjačkog nasilja. Iz HZSR-a također se pozivaju na spomenuti Protokol.

- Ističemo kako je za prevenciju i rješavanje vršnjačkog nasilja nužna dobra međuresorna suradnja, kao i djelovanje te preuzimanje odgovornosti svih koji se nalaze u okruženju djece - navode za 24sata.

Obitelj je od ranije pod stručnim tretmanom nadležnog ureda HZSR-a, ali očito, osim prebacivanja loptice s institucije na instituciju, problem nije riješen. No ovakve situacije ni ne mogu se riješiti preko noći. Ipak, i ministar Radovan Fuchs komentirao je kako se problem ovog djeteta presporo rješavao.

Dijete je obilježeno

- U ovom slučaju sve se presporo odvijalo, sustav je presporo reagirao i došlo je do eskalacije do koje nije trebalo doći. No ravnateljeva je uloga na vrijeme i stručno riješiti ovakve situacije - ističe bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

U njezinu mandatu, kaže, imali su slične situacije, no ravnatelji su imali ključnu ulogu u brzom alarmiranju institucija. Roditelji nemaju prvenstvo pred školom, kaže ona. Ako ne surađuju, ide se na prijavu roditelja za zanemarivanje djeteta.

- No najlošije je to što je ovo dijete sad stigmatizirano. Ono očito ima neprimjereno ponašanje, no nije krivo ono nego prvenstveno roditelji, a onda i škola. Upropastilo se dijete koje je u startu bilo ranjivo - ističe Divjak.

Sve ovo trenutno ne pomaže baš nikome. Roditelji i u ovoj školi odlučili su sami se zauzeti za svoju djecu. Najavljuju da ih neće poslati na nastavu ni u ponedjeljak. A to je najlošiji izbor.