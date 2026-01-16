Rade na pet novih zakona, najavljuju razne investicije, no udrugu za zaštitu pacijenata muči nekoliko stvari.
Ministarstvo obećava zdravstvo iz 'snova'. Udruga se pita: 'Što je s uređajima, listama čekanja'
Čitanje članka: 4 min
Ministarstvo zdravstva na početku ove godine pohvalilo se da će 2026. godina biti godina konkretnih rezultata, velikih ulaganja i snažne reorganizacije rada. Fokus im je tvrde, bolja dostupnost, viša kvaliteta i snažnija zaštita zdravlja pacijenata u svim dijelovima Hrvatske.
