Ministarstvo objavilo koliko je izdano dopusnica za dvojni rad. Prednjači jedna bolnica

Piše Martina Pauček Šljivak,
Ministarstvo objavilo koliko je izdano dopusnica za dvojni rad. Prednjači jedna bolnica
Podaci pokazuju povećanje broja evidentiranih i izdanih dopusnica za oko 9 posto, što Ministarstvo zdravstva tumači kao "rezultat uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole, a ne kao automatsko povećanje opsega dvojnog rada liječnika".

Ministarstvo zdravstva objavilo je službene podatke o izdanim dopusnicama za dvojni rad liječnika za svibanj 2025. i svibanj 2026. godine. Podaci pokazuju povećanje broja evidentiranih i izdanih dopusnica za oko 9 posto, što Ministarstvo zdravstva tumači kao "rezultat uređenijeg i transparentnijeg sustava evidentiranja i kontrole, a ne kao automatsko povećanje opsega dvojnog rada liječnika".

Najviše izdanih dopusnica za rad imaju KBC Sestre milosrdnice (453), KBC Zagreb (409) i KBC Split (335).

- Podaci potvrđuju da su ostvareni ključni ciljevi donesene upute Ministarstva, ujednačavanje kriterija, veća odgovornost uprava zdravstvenih ustanova te snažniji nadzor nad izdavanjem dopusnica. Donesenom uputom prvi je put uspostavljen jedinstven okvir postupanja za sve bolničke ustanove, čime su osigurani jednaki kriteriji odobravanja dopusnica i jasnija odgovornost ravnatelja zdravstvenih ustanova u upravljanju organizacijom rada. Time su u sustav uključeni i liječnici koji su prethodno obavljali dvojni rad, ali postoji mogućnost da nisu imali formalno reguliran status. Istodobno, razlike među ustanovama potvrđuju važnost individualne odgovornosti uprava bolnica i ravnatelja u upravljanju kadrovima i organizacijom rada - dodaju.

Ministarstvo zdravstva naglašava kako su ravnatelji zdravstvenih ustanova odgovorni za provedbu upute, opravdanost izdavanja dopusnica te kontinuirano praćenje učinaka dvojnog rada na dostupnost zdravstvene zaštite i funkcioniranje bolničkih timova. Upravo je veća odgovornost i kontrola na razini ustanova bila jedan od primarnih ciljeva donesene upute.

Ministarstvo pritom ističe kako sama regulacija dvojnog rada ne može samostalno riješiti složen problem listi čekanja, no da predstavlja važan korak u uspostavi učinkovitijeg i odgovornijeg sustava upravljanja sve na dobrobit pacijenata.

- Kontinuirane aktivnosti Ministarstva zdravstva usmjerene su na daljnje smanjenje listi čekanja kroz organizacijske mjere, učinkovitije upravljanje bolničkim kapacitetima i kontinuirani nadzor nad funkcioniranjem zdravstvenog sustava. Prosječno vrijeme čekanja na dijagnostički pregled smanjeno je u odnosu na prošlu godinu, što potvrđuje da organizacijske mjere i pojačani nadzor čine pomake. Uputa Ministarstva zdravstva nastavlja se provoditi - poručili su.

