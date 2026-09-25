Ministarstvo objavilo Plan sanacije otpada u Gospiću!

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u petak je objavilo cjelovit i detaljan Plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Dokument je, nakon predstavljanja plana 22. rujna predstavnicima građanskih inicijativa i udruga, sukladno dogovoru sa sastanka, dostavljen na uvid.

Uz cjeloviti dokument Plana sanacije, na mrežnim stranicama Ministarstva dostupna je i prezentacija predstavljena na sastanku održanom 22. rujna 2026. godine. Prezentaciju možete pogledati OVDJE.

Plan detaljno razrađuje četiri faze sanacije, predviđene aktivnosti, rokove i korake provedbe, kao i kontrolne liste za praćenje i nadzor realizacije.

Cjelokupni Plan sanacije možete pogledati OVDJE.