Ministarstvo poljoprivrede je izmijenilo plan objave natječaja te povećalo pojedine alokacije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je izmjene u indikativnom planu objave natječaja za razdoblje od 2025. do 2027. godine, kojima je i povećana alokacija u pojedinim intervencijama

Tako je natječaj za potpore za EIP operativne skupine premješten u četvrti kvartal te mu je značajno povećana alokacija, s 1,1 milijun eura na 3,5 milijuna eura, čime se, priopćeno je, stavlja jači naglasak na značaj inovacija u poljoprivredi.

Treći natječaj za potpore prenošenju znanja planiran je za četvrti kvartal ove godine, a alokacija mu je povećana s 3,5 milijuna eura na pet milijuna eura, kako bi se, navode iz Ministarstva, osigurala jača potpora prenošenju znanja i stručne podrške poljoprivrednicima.

Također, uslijed velikog interesa potencijalnih korisnika, alokacija za potpore za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju povećana je s prvotno predviđenih 60 na 90 milijuna eura u 2025. godini, dok je za istu intervenciju u 2026. godini predviđeno 73,7 milijuna eura, umjesto do sada planiranih 60 milijuna.

Do kraja 2025. godine će također biti objavljen i natječaj za potpore za sustave javnog navodnjavanja za koji je osigurano 9,5 milijuna eura.

Nadalje, izvijestilo je Ministarstvo, natječaji za diversifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti te razvoj poslovanja u ruralnim područjima planirani za četvrti kvartal ove godine, bit će objavljeni u prvom kvartalu 2026. godine.

Radi adekvatne pripreme korisnika i sustava, objava natječaja za "intervencije 58.1. Vino" pomaknuta je u 2025. godini s trećeg na četvrti kvartal.

Izmjene plana objave natječaja i povećanja alokacije pojedinih intervencija usklađeni su s aktualnim stanjem i strateškim ciljevima iskorištavanje sredstava Strateškog plana ZPP-a, poručili su iz Ministarstva.

