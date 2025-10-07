Obavijesti

Komentari 1
EUTANAZIRANO 10.000 SVINJA

Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...

Piše Luka Safundžić,
Ministarstvo za 24sata: Analiza je gotova, ne znamo kako je ASK ušla na farmu u Baranji...
Sokolovac: Kreće eutanazija svinja, uvode se novi sigurnosni protokoli | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zbog visoke prisutnosti virusa u okolišu, širenja među divljim svinjama te potencijalne izloženosti ljudskog faktora tijekom poljoprivrednih radova, nije bilo moguće ustanoviti precizan put unosa virusa, rekli su nam

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrdilo je kako je epidemiološko istraživanje vezano za izbijanje afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac tvrtke Belje gotovo.

- Epidemiološko istraživanje koje je provela Epidemiološka jedinica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane imalo je cilj procijeniti moguće puteve unosa virusa afričke svinjske kuge (ASK) na objekt Sokolovac.

Nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge

Zbog visoke prisutnosti virusa u okolišu, širenja među divljim svinjama na tom području te potencijalne izloženosti ljudskog faktora tijekom poljoprivrednih radova, nije bilo moguće ustanoviti precizan put unosa virusa - rekli su nam iz Ministarstva. 

Zaključili su i kako je analiza interne naravi i koristi se za edukaciju i savjetovanje subjekta. Podsjetimo, u subotu 20. rujna potvrđena je prisutnost vira na ovoj velikoj farmi u Baranji, te se moralo pristupiti eutanaziji svih svinja. Devet dana trajala je akcija na farmi, te je Državni inspektorat potvrdio kako su eutanazirali 9.827 svinja.

Mnogi uzgajivači zbog kuge već odustaju od svinja, neki još ne: 'Najgore je kad kažu: Pobij sve'

Što se tiče samog objekta gdje je afrička svinjska kuga potvrđena, nakon čišćenja i preliminarne dezinfekcije, slijedi drugo čišćenje, pa još jedna dezinfekcija, nakon čega slijedi odmor objekta, tako da se još uvijek ne može sa sigurnošću znati kada će farma opet biti u funkciji. eta na farmi Sokolovac procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura.

