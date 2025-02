Ministarstvo poljoprivrede se oglasilo nakon što je Europska komisija pokrenula istragu...

Republika Hrvatska odgovorno i u skladu s nacionalnim interesom gospodari strateškim drvnim resursima, pazeći da pritom poštuje pravila tržišnog natjecanja, stoji u priopćenju ministartstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva koje stiže nakon što je Europska komisija objavila kako je otvorila istragu o potporama koje su dodijeljene Hrvatskim šumama...

U nastavku priopćenja iz ministarstva poručuju:

- Vodeći se vlastitim poslovnim interesom, pojedina trgovačka društva podnijela su 2021. pritužbu u kojoj, između ostaloga, navode da je Republika Hrvatska dodijelila nezakonite i nekompatibilne državne potpore trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o. i poduzećima za preradu drva u Republici Hrvatskoj. Pritužba je podnesena na temelju članaka 12. i 14. Uredbe Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. Slijedom pritužbe, Europska komisija današnjom je odlukom odlučila pokrenuti dubinsku analizu i provjeriti postoje li elementi iz pritužbe koji bi se mogli smatrati državnom potporom. Komisija je pozvala Republiku Hrvatsku na dostavu primjedbi i dokumentacije koje će pomoći rasvijetliti slučaj. Radi se o redovnoj proceduri koja se pokreće kada u preliminarnim razgovorima Europska komisija ne može prikupiti sve relevantne informacije koje su joj potrebne da bi donijela konačnu procjenu. U dosadašnjoj razmjeni informacija Europska komisija nije utvrdila postojanje elemenata državne potpore - pišu iz Ministarstva.

Za kraj poručuju:



- Sukladno pozivu Europske komisije, Republika Hrvatska dostavit će sve potrebne informacije u zadanim rokovima, kao što je to i do sada bila uobičajena praksa. Tijekom tranzicijskog razdoblja u Hrvatskim šumama, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić s novom će upravom detaljno razmotriti postojeće prakse upravljanja drvnom građom i osigurati daljnje transparentno i uspješno poslovanje Hrvatskih šuma - stoji u priopćenju...

EK otvorio istragu

Podsjetimo, Europska komisija je u ponedjeljak otvorila detaljnu istragu o hrvatskim državnim potporama za drvna poduzeća, kako bi provjerila radi li se o nedopuštenim potporama.

Komisija je istragu otvorila po primitku pritužbe u kojoj se tvrdi da su Hrvatske šume (HŠ), poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu i neka hrvatska drvoprerađivačka poduzeća, ostvarili korist od državne potpore nespojive s unutarnjim tržištem. Potpora je navodno dodijeljena tako da HŠ nije hrvatskoj državi platio isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja hrvatskih javnih šuma. Istražuje se i je li HŠ po netržišnim cijenama ponudio nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima ugovore o kupnji drva.

"Na temelju preliminarne ocjene, kad je riječ o isključivom pravu komercijalnog iskorištavanja javnih šuma dodijeljenom HŠ-u, Komisija sumnja na to da se izostanak plaćanja može smatrati gospodarskom prednošću u odnosu na privatne vlasnike šuma koji, da bi se natjecali s HŠ-om, šumu moraju kupiti ili zakupiti. Isto tako, u odnosu na netržišne cijene ponuđene nekim hrvatskim drvoprerađivačkim poduzećima, Komisija sumnja na to da nije riječ o samostalnim poslovnim odlukama neovisnog poduzeća (HŠ), nego da su to odluke hrvatske države, koje su dovele do gospodarske prednosti za odabranu skupinu kupaca HŠ-a”, navodi Komisija.

Komisija ističe da otvaranje istrage ni na koji se način ne prejudicira njezin ishod i da daje mogućnost zainteresiranim stranama da dostave svoje primjedbe. HŠ je poduzeće u stopostotnom državnom vlasništvu, a od 1990. ima isključivo pravo upravljanja i komercijalnog iskorištavanja svih šuma u javnom vlasništvu u Hrvatskoj.