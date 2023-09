Ministarstvo šalje inspekciju u OB Virovitica i kod pedijatrice malene Nele iz Pitomače

U slučaj uskoro 4-mjesečne bebe Nele Živko iz Pitomače, za koju roditelji tvrde da je nesavjesno liječena, zbog čega se sada i bori za život u Zagrebu, sada se uključilo i nadležno ministarstvo. Naime, prema pisanju Jutarnjeg lista, Ministarstvo zdravstva navodno u OB Virovitica te u ambulantu pedijatrice Ire Amšel Žigman šalje inspekciju. Oni će utvrditi je li u liječenju bebe Nele bilo propusta.

- Otpočetka sam upozoravala, prvo pedijatricu, pa liječnike, sestre u OB Virovitica. Govorila sam da Nela ne piški, ne jede, ali nitko me nije slušao. Napominjala sam im valjda sto puta da joj otiču kapci. Pedijatrica je rekla da je po njoj sve u redu s djetetom i ako želim, neka odem dalje u bolnicu - prepričava nam Nelina mama Anamary (29).

Nakon brojnih pretraga, nju i bebu zaprimili su u OB Virovitica na promatranje, no Anamary kaže kako bebu nitko gotovo da nije ni pogledao. - Bile smo tamo četiri dana i u ta četiri dana nitko joj nije pogledao kapke niti pratio suhe pelene, iako su rekli da će to pisati. Ja sam to doma prethodno bilježila, nitko nije ni pogledao. Nitko od sestara nije nam htio pomoći, sama sam hranila dijete tijekom noći dok su one spavale da bi te iste sestre ujutro na viziti doktoru govorile da dijete normalno jede i piški - ogorčena je mama Anamary.

Nela je trenutačno na Rebru. U lošem je stanju, na respiratoru. Srčeko joj je otečeno.

- U četvrtak smo je vidjeli zadnji put. Mazila sam je po rukicama i nogicama, pomakla se, kao da zna da sam to ja... - kroz suze nam je ispričala.