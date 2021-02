Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta prošloga je tjedna srušilo financijsko izvješće vršitelja dužnosti dekana Miljenka Šimprage, inače najbližeg suradnika rektora Borasa.

Prema propisima Filozofskog fakulteta, dekan gubi poziciju ako mu Vijeće ne prihvati godišnji izvještaj o radu i poslovanju.

Šimpraga je, unatoč tomu, nastavio obnašati funkciju v.d. dekana, no iz Ministarstva znanosti i obrazovanja smatraju da Šimpraga mora otići.

- Slijedom navedenog ako Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta nije prihvatilo godišnji izvještaj o radu i poslovanju Filozofskog fakulteta, obnašatelju dužnosti dekana prestao je mandat - piše u pravnom mišljenju Ministarstva.

Dodatno su pojasnili kako se to odnosi i na vršitelja dužnosti dekana (što je trenutno Šimpraga), s obzirom na to da on ima ista prava i obveze kao redovno izabrani dekan. Međutim, iz Borasove uprave s Filozofskog s time se ne slažu.

- Riječ je o štetnoj pojavi koja u društveni život unosi zbunjenost i nesporazume, narušava normalnu komunikaciju, počesto izaziva konflikte te ima izrazito negativne učinke na demokratske procese i postupke - priopćili su iz trenutne Uprave FFZG-a, koju je postavio rektor Boras.

Uz to, tvrde da je lažna vijest da Šimpraga mora otići s mjesta v.d. dekana. Govore i da je širenje lažnih vijesti sve češća pojava u političkom i javnom životu.

- Prof. Šimpraga je na sjednici Vijeća prošloga tjedna podnio rutinsko financijsko izvješće za 2020. koje je izrađeno u sklopu administrativno-računovodstvenih obveza. Vijeće Fakulteta je odbilo to izvješće bez stvarnih razloga s očiglednom namjerom da se tim manevrom iznudi prestanak mandata o. d. dekana. Nezadovoljnici na Filozofskom alkemijom stvaranja lažnih vijesti obično financijsko izvješće, koje se u zadanoj excel-tablici podnosi FINI, pretvorili u Godišnji izvještaj o radu i poslovanju fakulteta. Sve su to napravili, u prepoznatljivoj tehnologiji kreiranja lažnih vijesti - stoji u tumačenju pravnog tima Sveučilišta, koje potpisuje glavna tajnica Sveučilišta Heli Hajdić Nikolić i Dora Gelo, voditeljica Ureda za pravne poslove.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja kažu da stoje iza svog pravnog mišljenja.

- Apsolutno stojimo iza svega navedenog u pravnom mišljenju koje je jučer poslano članovima vijeća Filozofskog fakulteta - kažu iz ministarstva za Telegram.

Miljenko Šimpraga je prorektor u sveučilišnoj upravi rektora Borasa. Na čelo Filozofskog, kao vršitelj dužnosti dekana, došao je prošloga ljeta kada je suspendirana dekanica Vesna Vlahović-Štetić.

Iako je Filozofski na svom Vijeću prošle godine izabrao željenog v.d. dekana profesora Dragana Bagića, rektor Boras i Senat Filozofskom su imenovali Šimpragu za vršitelja dužnosti.

Ministar Radovan Fuchs je u dva navrata poručio da rektora Borasa može razriješiti jedino Senat, u kojem sjede predstavnici zagrebačkih fakulteta, a većina njih, unatoč brojnim aferama, stoji uz Borasa.