Nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u ponedjeljak je u Osijeku izjavio da nema novih potvrđenih slučajeva izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te ocijenio da je trend u opadanju.

Nakon sastanka u Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo Hrvatske agenciju za poljoprivredu i hranu, na kojemu su uz predsjednika Vlade Andreja Plenkovića sudjelovali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, a na kojemu se govorilo o aktualnom stanju u vezi afričke svinjske kuge u Hrvatskoj, ministar Vlajčić je upozorio kako, unatoč pozitivnim rezultatima, nema opuštanja u borbi s tom bolešću.

"Ukupno je potvrđeno 46 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima u kojima se drže svinje, od četvrtka 2. listopada nalaz koji je bio potvrđen dan poslije u četiri divlje svinje su registrirani novi slučajevi, a ukupno je 88 pozitivnih divljih svinja s potvrđenim ASK-om", kazao je Vlajčić dodavši kako prolazi i po 30 dana od posljednjih izbijanja.

"Sve one mjere koje je donio Nacionalni krizni stožer za kontrolu i suzbijanje ASK, a s obzirom i na sezonalnost ASK, govore nam da smo na dobrom putu, ali da nema niti trunke opuštanja", poručio je Vlajčić.

Podsjetio je da Ministarstvo unutarnjih poslova, Carina, Državni inspektorat, Ovlašteni veterinari, HAPIH i Savjetodavna služba s Ministarstvom i svi na terenu paralelno s lovačkim društvima moraju odrađivati posao koji je stavljen pred njih. "Vjerujem da ćemo na taj način pripremiti teren za sljedeću sezonu, proljeće-ljeto i borbu s ASK koja neće stati", najavio je.

Na upit ima li novih informacija o tome kako je virus ušao na farmu Sokolovac u vlasništvu Belja i jesu li obavljene sve pripreme za repopulaciju, ministar Vlajčić je odgovorio da taj dio analize ulaska virusa na farmu Sokolovac radi Državni inspektorat.

"Prisutnost virusa u okolišu farme Sokolovac je iznimno velika i sama žarišta su u njezinu okruženju, a paralelno s tim, ljudski faktor i eventualno jedna sitnica u svim protokolima koji su na takvim farmskim sustavima, može nažalost dovesti do propusta", pojašnjava Vlajčić, istaknuvši kako je slučaj farme Sokolovac prilika da nešto naučimo i da svi drugi eventualno takve prostore zatvore kako virus ne bi ušao.

Upitan ima li podatke o rezultatima inspekcijskih nadzora farmi i gospodarstava na ugroženom području, Vlajčić je kazao da je ugrubo od ukupnog broja njihovih službenih nadzora na terenu, otprilike 50 posto, odnosno polovina utvrdila nesukladnosti.