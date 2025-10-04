Deseci tisuća svinja eutanazirane su diljem Hrvatske zbog afričke svinjske kuge. U mjestima koja su nekad vrvila svinjama, danas ih nema. Svinjci su prazni, uzgajivači očajni. 'Odustao sam, nemam više snage'
Mnogi uzgajivači zbog kuge već odustaju od svinja, neki još ne: 'Najgore je kad kažu: Pobij sve'
Ma kakve svinje?! Pa vidiš li što se to događa okolo? Tko nam garantira da nam afrička svinjska kuga opet neće poharati svinjce? Dvije godine radiš, ulažeš, kupuješ, hraniš, a onda dođu i sve pobiju. Ma nema šanse. Otkad sam 2023. godine ostao bez 200 komada, ne pada mi na pamet uzimati svinje. Bar dok postoji bojazan od kuge, kazao je rezolutno Duško Pavlik iz Andrijaševaca, koji je bio jedan od većih svinjogojaca u vinkovačkom kraju.
