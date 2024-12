Ministarstvo za 24sata: 'Posjet napadaču (19) nije bio planiran. Ministrica je tamo bila usputno'

Mnogi su bili šokirana činjenicom da je ministrica zdravstva Irena Hrstić jučer posjetila 19-godišnjeg osumnjičenika za krvoproliće u osnovnoj školi u Prečkom.

- Dobro je, oporavlja se, ali ne bih govorila o tome što smo pričali. Nastupila sam u tom slučaju kao liječnica, ne kao ministrica. Ne bih detalje oko toga jer zdravstvena inspekcija i policijski izvidi moraju utvrditi detalje - rekla je jučer ministrica Hrstić.

Doktor Rašić je jučer za RTL rekao kako 19-godišnji napadač nije još razgovarao s policijom, pa je prilično nevjerojatna činjenica da je prije policije s njim razgovarala ministrica Hrstić, a nejasno je i tko je njoj to dopustio. Slijedom toga zatražili smo objašnjenje.

- Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je jučer zdravstvene ustanove u Zagrebu s namjerom da posjeti ozlijeđenu djecu i učiteljicu iz OŠ Prečko te da se informira o daljnjem tijeku njihovog zdravstvenog stanja. Iz jučerašnje izjave ministrice Hrstić vrlo je jasno kako je prilikom posjeta pristupila prvenstveno kao dugogodišnja liječnica. Obilazak počinitelja nije bio planiran, a kako je usputno prolazila i kroz mjesto u kojem je smješten počinitelj, kratko se informirala o njegovom zdravstvenom stanju. Nije ni na koji način ugrožen tijek istrage niti se vodio bilo kakav razgovor u vezi s počinjenim kaznenim djelom - brane se iz Ministarstva zdravstva u odgovoru za 24sata.

Podsjetimo, jučer smo razgovarali i s pravnim stručnjakom za kazneno pravo koji nam je rekao kako takvo postupanje ministrice nije u redu.

- Ministrica zdravstva nema što raditi kod osumnjičenog. Još bi mogao shvatiti da je sudska vještakinja pa da je razgovarala s njim u sklopu hitnih istražnih radnji, iako bi i to bilo čudno, no prije toga, prevencije radi, nema tko s njim kontaktirati - rekao nam je šokirano.

- Nije mi jasno niti kako je policija tako nešto dopustila. On je osoba pod nadzorom policije i prvo, kad se za to steknu uvjeti, mora biti lišen slobode pa se tek onda pristupa ispitivanju, utvrđivanju ubrojivosti itd. Procedura se mora poštovati. Pitanje je je li on u stanju dati iskaz istražiteljima i je li ga dao. Ministrica zdravstva je naime, direktno ili indirektno, praktično u liječničkoj hijerarhiji osoba koja je nadređena svima koji su bili u kontaktu s osumnjičenikom. Baš zbog toga ne bi smjela kontaktirati s osumnjičenikom. Naime, što ako se utvrdi, da je netko zbog grubog propusta ili greške u liječenju, odlučio da osumnjičenik nije zadržan na liječenju, ili, možda da čak postoji sumnja da je netko počinio kazneno djelo - pita se pravni ekspert. Upit smo poslali te zagrebačkoj policiji i Ministarstvu unutarnjih poslova, kada odgovor stigne, objavit ćemo ga.